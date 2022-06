L’Ora-Inchiostro contro Piombo non riesce a decollare agli ascolti tv Nonostante il potenziale della fiction, “L’Ora-Inchiostro contro piombo” non decolla agli ascolti tv e a contendersi il podio ci sono il film di Rai1 in replica “Al posto tuo” e Chi l’ha visto? su Rai3.

A cura di Ilaria Costabile

Gli ascolti di questa prima settimana d'estate continuano a non essere particolarmente brillanti, in molti casi non raggiungendo nemmeno i due milioni di telespettatori. Non riesce a decollare la fiction "L'Ora-Inchiostro contro Piombo" con Claudio Santamaria che non si distacca dalla media della settimana scorsa, e arriva infatti a meno di un milione e mezzo di telespettatori. Nonostante la storia della testa siciliana, prima ad utilizzare la parola "mafia" avrebbe potuto suscitare l'interesse del pubblico, la collazione in palinsesto probabilmente non ha premiato un prodotto che avrebbe potuto sperare in ascolti migliori. Intanto a conquistare il podio degli ascolti tv è stato il film "Al posto tuo" con Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi, seguito da Chi l'ha visto? che mantiene piuttosto alta la media della terza rete Rai, conquistando più del 10% di share.

Ascolti tv mercoledì 22 giugno 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 22 giugno 2022, su Rai1 Al posto tuo è stato visto da 1.979.000 spettatori raggiungendo il 12.7% di share. Su Canale5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha catturato l'attenzione di 1.318.000 spettatori arrivando ad uno share del 9.1%. Su Rai2 Kalipè conquista 770.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Italia1 Chicago Fire è stata la scelta di 1.131.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.862.000 spettatori raggiungendo il 13.6%. Su Rete4 Controcorrente ha incollato davanti al video 699.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Atlantide ha segnato 387.000 spettatori arrivando al 3.6%. Su Tv8 la prima puntata dello show di Caterina Balivo Chi vuole Sposare mia Mamma? registra 409.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Stand Up – Comici in Prova è visto da 164.000 spettatori con l'1% di share.