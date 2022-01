Maggioni al posto di Giorgino per lo speciale di Rai1 sul Quirinale, Bortone e Matano ospiti La nuova direttrice del Tg1 cambia il volto dello speciale per le elezioni del nuovo Capo di Stato. Sarà lei a condurre, accogliendo come ospiti la presentatrice di Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta.

A cura di Andrea Parrella

La Tv vive di eventi e anche quello dell'elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica italiana lo sarà. Dal 24 gennaio, quando ci sarà il primo scrutinio per l'elezione del nuovo capo di Stato, fino alla scelta definitiva, la programmazione delle tv generaliste cambierà sensibilmente per lasciare spazio al racconto della corsa al Quirinale.

Se quelle di La7 e Rete4 saranno maratone classiche, con Enrico Mentana e Nicola Porro rispettivamente impegnati nel racconto dell'elezione del presidente della Repubblica, su Rai1 cambia tutto per effetto dell'arrivo di Monica Maggioni alla guida del Tg1 nel ruolo di direttrice. La giornalista, che in passato è stata anche presidente della Rai, sarà infatti alla conduzione dello speciale di lunedì 24 gennaio al posto di Francesco Giorgino, che invece negli ultimi anni era stato il volto delle dirette politiche del Tg1. Sarà Maggioni, stavolta, alla guida dello speciale politico in onda dalle 14.35 alle 21.30, che porterà all’elezione del successore di Sergio Mattarella.

Uno speciale, quello di Rai1, che ingloberà nel ruolo di ospiti anche i volti abituali del pomeriggio di Rai1, Serena Bortone e Alberto Matano, rispettivamente alla conduzione di Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta. Una scelta che va verso la creazione di un format consolidato in cui la gestione di questi eventi da parte della testata giornalistica non vada in conflitto con i volti di riferimento della rete, che peraltro provengono dal giornalismo. L'appuntamento del 24 gennaio si ripeterà quotidianamente fino all'elezione del nuovo Capo di Stato (ecco come funziona il voto).

L'impronta di Monica Maggioni sul Tg1 è stata evidente da subito. Con la nuova direzione il telegiornale più visto d'Italia ha assunto un aspetto più dinamico e attivo. Le edizioni tradizionali in alternanza con momenti di conduzione a due, un'impronta più editoriale con gli interventi della stessa direttrice e di ospiti vari, così come il ritorno di volti cari al pubblico come quello di Elisa Anzaldo (tornata dopo lo scontro con Minzolini nel 2011) hanno reso molto l'evoluzione del Tg1 di queste settimane oggetto di grande interesse da parte di pubblico e critica.