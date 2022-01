Memo Remigi ha il Covid, Antonio Mezzancella è al suo posto nello show di Serena Bortone Anche per “Oggi è un altro giorno”, lo show pomeridiano di Rai1 con Serena Bortone, è iniziata la trasferta sanremese alla quale doveva prendere parte tutto il cast del programma. Manca, però, Memo Remigi che ha contratto il Covid e al suo posto c’è Antonio Mezzancella.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'inizio di Sanremo tutta la televisione italiana si mobilita attorno al Festival e quindi anche un programma pomeridiano come "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone, cambia location e si sposta nel Casinò della cittadina ligure. Il cast è quasi al completo, manca infatti un volto fondamentale della trasmissione, ovvero Memo Remigi. Il cantante e musicista ha contratto il Covid e, quindi, come aveva annunciato anche su Instagram, non ha potuto prendere parte alle puntate a tema sanremese. Al suo posto, però, un altro volto noto di Rai1, ovvero Antonio Mezzancella.

Memo Remigi ha il Covid

La foto di rito è pronta, insieme nello studio allestito appositamente a Sanremo, con Serena Bortone al centro circondata dai suoi ospiti che, ormai da mesi, formano il cast fisso del contenitore pomeridiano di Rai1, dedicato all'intrattenimento. Gli affezionati avranno da subito notato la mancanza dell'ex concorrente di Ballando con le stelle, Memo Remigi che, infatti, è ormai diventato una delle colonne portanti dello show, con la sua musica e la battuta sempre pronta. Purtroppo, a causa del Covid, non è potuto partire insieme ai suoi amici e colleghi, come aveva annunciato lui stesso su Instagram: "Non potevo farne a memo! Mi sono beccato il Covid! Un’altra delle tante cose positive che ho!! Sapessi com’è scemo sentirsi COVIZZATO a San Remo!! Perché ci dovevo andare per tutta la settimana con Serena. Mannaggia!!".

Il talento di Antonio Mezzancella

Al suo posto, però, a suonare il pianoforte e far sentire la sua voce c'è Antonio Mezzancella, che già era stato ospite dalla conduttrice di Rai1. Il suo nome richiama subito alla mente uno dei grandi programmi di successo della rete ammiraglia, ovvero "Tale e Quale Show" di cui è stato il vincitore nel 2018, aggiudicandosi anche il Torneo nel 2019. La sua bravura nel canto, ma soprattutto come imitatore ha fatto sì che da qualche anno rientrasse nel parterre di professori che hanno il compito di formare i concorrenti dello show condotto da Carlo Conti.