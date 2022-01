Elisa Anzaldo torna al Tg1, nel 2011 lo scontro con Minzolini: “Vado via, il tg non è imparziale” Elisa Anzaldo è tornata alla conduzione del Tg1 delle 20:00. Non compariva in video dal 2017. Monica Maggioni l’ha voluta nella squadra del notiziario da lei ridisegnato.

A cura di Daniela Seclì

Elisa Anzaldo è tornata alla conduzione del Tg1 delle 20:00. La giornalista è stata scelta da Monica Maggioni per la nuova formula del telegiornale più seguito dagli spettatori. Alla conduzione, dunque, si alterneranno Anzaldo, Emma D'Aquino, Francesco Giorgino, Laura Chimenti e Alessio Zucchini. Anzaldo mancava dal video dal 2017, pur continuando a lavorare dietro le quinte.

Lo scontro con il direttore Augusto Minzolini nel 2011

Nel 2008, Elisa Anzaldo conduceva l'edizione notturna del Tg1, ma tre anni più tardi si scontrò con il direttore Augusto Minzolini, perché non si riconosceva più in ciò che riteneva che il Tg1 fosse diventato. La giornalista, in una lettera, parlò di cattiva informazione:

"Caro direttore, ti chiedo di essere sollevata dall'incarico di conduttrice del Tg1 della notte. Ritengo non sia più possibile per me rappresentare un telegiornale che, secondo la mia opinione, ogni giorno rischia di violare i più elementari doveri dell'informazione pubblica: l'equilibrio, l'imparzialità, la correttezza, la completezza".

Elisa Anzaldo non conduceva il Tg1 dal 2017

Nel 2013, Elisa Anzaldo tornò alla conduzione del Tg1, in particolare dell'edizione in onda alle 17:00. Poi, si occupò di condurre l'edizione del telegiornale delle 13:30 fino al 2017, quando lasciò la conduzione. Da allora, ha continuato a lavorare dietro le quinte. Non appariva in video, ma era a capo della redazione società del Tg1. In questi anni, si è spesso occupata di raccontare la pandemia. Nel 2022, è tornata alla conduzione del Tg1 delle 20:00. La giornalista, sposata con il magistrato Fabrizio Gandini, era presente ai funerali del collega David Sassoli, dove ha tracciato un ricordo commosso, elogiandone "la mitezza, la gentilezza, la generosità, la bontà, l'educazione, i buoni modi, il rispetto degli altri".