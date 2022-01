L’Eredità speciale Sanremo su Rai1: gli ospiti vip, i concorrenti e i professori della serata Questa sera, 28 gennaio, andrà in onda su Rai1 alle 21.30 una puntata speciale de L’Eredità, dedicata completamente al Festival di Sanremo. L’appuntamento è alle 21.30 con Flavio Insinna al timone e tanti ospiti e professori speciali, come Serena Bortone, Gigi D’Alessio e Pierpaolo Spollon.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, 28 gennaio, andrà in onda su Rai1 una puntata speciale de L'Eredità, dedicata completamente al Festival di Sanremo, in onda dall'1 al 5 febbraio. Oltre al consueto appuntamento delle 18.45, il game show di Flavio Insinna torna anche alle 21.30, con ospiti e concorrenti speciali, che accompagneranno i sette campioni delle edizioni passate. Il meccanismo del gioco sarò sempre lo stesso: nove giochi in totale con tre manche a eliminazione. Si passa dal tradizionale "Vero o Falso", alla "Scossa", fino al temibile e ultimo gradino della "Ghigliottina", che decreterà il vincitore della puntata e del montepremi

I concorrenti vip ospiti a L'Eredità speciale Sanremo

Nell'appuntamento di questa sera, dedicato al Festival di Sanremo, i sette campioni delle edizioni passate dovranno fare i conti con ospiti speciali, come Alberto Angela, Luca Barbarossa, Gabriele Cirilli e Gigi D'Alessio. L'atmosfera sarà poi resa più imprevedibile dalla presenza del comico e attore Nino Frassica, con le sue divertenti incursioni. In più, per l'occasione, le domande avranno come filo conduttore proprio la kermesse musicale, in scena dall'1 al 5 febbraio al teatro Ariston e che quest'anno giunge alla 72esima edizione. Sia i concorrenti che i telespettatori potranno mettersi alla prova sulla conoscenza della storia del Festival, oltre che sulle classiche domande che spazieranno tra vari argomenti.

I professori speciali della serata

Per questo appuntamento speciale de L'Eredità ci saranno due professori d'eccezione: Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, e Pierpaolo Spollon, tra i protagonisti della fiction Doc in onda su Rai1. A loro si affiancheranno anche tre volti storici del programma in questo ruolo, la professoressa Roberta Morise, Elena Ossola e Angela Tuccia.