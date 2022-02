Marco Mengoni super ospite della serata finale di Sanremo 2022 Marco Mengoni è il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2022: con un post su Instagram il celebre cantante lancia il messaggio in codice.

A cura di Gaia Martino

Marco Mengoni è il super ospite della finale del Festival di Sanremo 2022. Stasera è attesa la serata cover degli artisti che duetteranno con grandi della musica italiana, prima di domani in cui l'Italia avrà un nuovo vincitore del Festival. La notizia del cantante di Ronciglione sul palco dell'Ariston nella 72esima edizione era nell'aria ma pochi minuti fa sarebbe arrivata la conferma. Marco Mengoni ha aggiornato i suoi social con due foto che lanciano un messaggio in codice, poi la conferma dall'ANSA.

Marco Mengoni alla finale di Sanremo 2022

"Trova le differenze" scrive Marco Mengoni su Instagram a corredo di due selfie: nel secondo, alle sue spalle è ben visibile il premio vinto al Festival di Sanremo nel lontano 2013. Il vincitore di quella edizione con L'essenziale secondo quanto riporta l'ANSA sarà sul palco dell'Ariston nella serata finale della kermesse.

Marco Mengoni, che ha vinto il Festival nel 2013, nei giorni scorsi ha conquistato il 60esimo platino della sua carriera con l'ultimo progetto discografico Materia.

La finale di Sanremo 2022 con Sabrina Ferilli

Domani sera, sabato 5 febbraio, è in programma la serata finale del Festival di Sanremo 2022. Al fianco del presentatore e direttore artistico Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli in qualità di co-conduttrice ed insieme accompagneranno i 25 Big verso la classifica finale. In attesa della quarta serata, i favoriti al momento sono Blanco e Mahmood che hanno sorpassato Elisa, al secondo posto, seguiti ancora da Gianni Morandi, al terzo. Stasera inoltre una sorpresa lascerà il pubblico sorpreso: nelle ultime ore Jovanotti è arrivato in casa Ariston, provando a rendersi irriconoscibile ma gli occhi dei fan più attenti lo hanno subito riconosciuto. Dovrebbe esibirsi con Gianni Morandi, in un medley del produttore d j Mousse T.