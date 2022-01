Una puntata speciale de L’Eredità dedicata a Sanremo, quando vederla su Rai1 Il 28 gennaio su Rai1 andrà in onda, in prima serata, una puntata speciale de “L’Eredità”, completamente dedicata al Festival di Sanremo in attesa di dare inizio alla kermesse più attesa della musica italiana.

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte, mancano poche settimane per la partenza della 72esima edizione e fervono i preparativi all'Ariston Per accompagnare il pubblico di Rai1, all'evento televisivo dell'anno, si è pensato di lasciare spazio ad una puntata speciale de "L'Eredità", con la quale rievocare i fasti della kermesse canora. Il game show condotto da Flavio Insinna avrà un posto speciale nel prime time del 28 gennaio, stando a quanto riportato da TvBlog, sostituendo quindi The Voice Senior la cui finale va in onda il venerdì precedente.

Una puntata dedicata al Festival

Sarà una serata completamente dedicata al Festival, in cui saranno protagonisti i principali campioni delle varie edizioni del quiz di Rai1, che dovranno gareggiare rispondendo a domande che hanno a che fare con la storia della televisione, ma prima di tutto con gli avvenimenti più eclatanti verificatisi nelle passate edizioni di Sanremo. Non mancheranno, ovviamente, domande di carattere musicale, attraverso le quali rievocare i successi della kermesse e lasciare spazio anche ai ricordi, parlando di coloro che sono stati protagonisti da cantanti a conduttori, da vallette a ospiti speciali che hanno passeggiato sul palco dell'Ariston.

La 72esima edizione del Festival

La 7esima edizione del Festival di Sanremo si suddividerà nei canonici cinque giorni, da martedì 1 febbraio, con la serata finale che cade sabato 5 febbraio, in cui vedremo esibirsi i 25 artisti che si contenderanno il titolo di vincitore che potrà poi partecipare all'Eurovision Song Contest. Prima e seconda serata saranno dedicate alle esibizioni dei cantanti, poi ci sarà la consueta serata dei duetti. Sono stati già annunciati alcuni degli ospiti che faranno accompagneranno Amadeus ormai alla sua terza conduzione, da Checco Zalone a Cesare Cremonini per la prima volta sul palco dell'Ariston, dai Maneskin alla grande Laura Pausini.