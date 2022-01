Viaggio nella grande bellezza, Cesare Bocci torna su Canale 5 con lo speciale sul Quirinale Dopo lo stop di alcune settimane fa, Canale 5 manderà in onda lo speciale sul Quirinale mercoledì 26 gennaio, intercettando le giornate del voto al nuovo presidente della Repubblica.

A cura di Andrea Parrella

Era rimasto in sospeso alcune settimane fa, sostituito in corsa da una puntata del Grande Fratello Vip, ma ora lo speciale Viaggio nella grande bellezza dedicato al Quirinale, con Cesare Bocci alla conduzione, andrà in onda mercoledì 26 gennaio, nel bel mezzo delle quirinarie, ovvero le elezioni che porteranno alla nomina del prossimo Presidente della Repubblica.

Anche Cesara Buonamici in Viaggio nella grande bellezza

Al fianco di Cesare Bocci ci sarà, in via del tutto eccezionale, la guida Cesara Buonamici, firma di punta del TG5, che racconterà le curiosità del Quirinale e dei suoi inquilini dalla seicentesca Coffee House dei giardini.

La visita di Bocci porterà il pubblico nei saloni del piano nobile del Palazzo. Entra nelle cucine, mentre si prepara un Pranzo di Stato. Percorre i giardini, di giorno e di notte. Visita la Caserma dei Corazzieri. E sale sulla Flaminia 335, l’auto presidenziale realizzata in soli cinque esemplari nel 1961. L'attore, per l'occasione cicerone, incontrerà quindi le donne e gli uomini che lavorano al Quirinale, raccogliendo aneddoti e testimonianze sulla vita quotidiana di Palazzo e sui suoi tesori di arte antica e contemporanea.

Gli ospiti della puntata

A impreziosire il racconto di Viaggio nella grande bellezza: Il Quirinale ci saranno le testimonianze Giovanni Grasso, Portavoce del Presidente della Repubblica Mattarella; Col. Luciano Magrini, Comandante Rgt. Corazzieri; Marco Lattanzi, storico dell’arte; Mauro Piacentini, Direttore tecnico Giardini del Quirinale; Alessandra Feliciangeli e Angelo Rossini, addetti alla custodia del Palazzo del Quirinale; Fabrizio Boca, Executive Chef del Quirinale; Luca Pastorelli, Vice Caposettore Autorimessa; V.Brig. Antonio Porcheddu, Istruttore di Equitazione; Lgt. Giancarlo Zunnui, Maresciallo di Palazzo; Angelo De Maso, Corazziere.

Il disappunto di Bocci per il rinvio della trasmissione

La messa in onda di questa puntata speciale di Viaggio nella grande bellezza dedicata al Quirinale era stata oggetto di un piccolo giallo, visto che a poche ore dalla messa in onda Canale 5 aveva deciso di rinviare l'appuntamento, forse proprio in previsione delle giornate quirinalizie in corso. Cesare Bocci aveva reagito con disappunto, reduce anche dall'esperienza della precedente chiusura anticipata a causa dei bassi ascolti. "A voi l'ardua sentenza", aveva scritto in relazione alla notizia dello spostamento, alla domanda di un utente che gli chiedeva cosa ci facesse ancora a Mediaset, Bocci aveva risposto: "Esatto".