Il GF Vip al posto di Viaggio nella Grande Bellezza, la reazione amara di Cesare Bocci

A cura di Redazione Spettacolo

Venerdì 7 gennaio 2022 non andrà in onda Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale condotto da Cesare Bocci, come da programmazione prevista su canale 5. Al suo posto, un'altra puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’appuntamento con Cesare Bocci non ha ancora una data alternativa, probabile possa coincidere con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

"A voi l'ardua sentenza" ha commentato Cesare Bocci su Instagram, condividendo l'immagine della notizia della cancellazione del suo Viaggio nella Grande Bellezza uscita su diversi quotidiani e siti d'informazione. “Cosa ci fai ancora a Mediaset?” gli ha chiesto un utente infastidito quanto lui, al quale ha laconicamente risposto: “Esatto!”.

La solidarietà e il sostegno dei colleghi su Instagram

Nel sostegno generale, è spuntato anche il nome di qualche collega, come Alessio Vassallo, grande volto del cinema e delle fiction italiane: “Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso” e a chi lo ha accusato di stare sputando nel piatto dove in passato ha mangiato, ha risposto: "Non ho mangiato per anni. E se ho mangiato credimi il cibo è stato sempre meritato per il lavoro che porto. Dispiace che una rete che prova con serie e programmi culturali a fare una lenta rivoluzione…poi faccia marcia indietro e porti avanti una trasmissione come il GF che è molto lontana dalle mie preferenze. Va bene così?". A seguire, l'attore Michele La Ginestra: “L’unica logica che segue è quella di fare ascolti, puntando solo sulla soddisfazione della curiosità becera di un pubblico attratto esclusivamente dalle urla e dagli schiamazzi di terz’ordine. Teniamo duro”.

Laura Freddi ancora opinionista per la puntata fuori programma

Ci sarà nuovamente Laura Freddi al fianco di Alfonso Signorini nella puntata del 7 gennaio 2022, fuori programma rispetto ai palinsesti che avrebbero previsto Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci. Sonia Bruganelli si trova ancora a Dubai per le feste natalizie e probabilmente tornerà nella puntata di lunedì 10 gennaio. Immancabile Adriana Volpe, che sta contribuendo ad alimentare gli ascolti del GF Vip con i suoi interventi, sia in studio che in diretta sui social.