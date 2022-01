Il GF Vip raddoppia e torna venerdì 7 gennaio, rinviato Viaggio nella grande bellezza Il reality, che sta registrando dati d’ascolto oltre ogni aspettativa, tornerà già venerdì 7 gennaio. A farne le spese è Cesare Bocci con il suo Viaggio nella grande bellezza.

A cura di Andrea Parrella

I cambi di programmazione per il Grande Fratello Vip sono all'ordine del giorno. Il successo del reality di Canale 5 è suffragato da dati di ascolti ben al di sopra delle aspettative, che nella puntata del 3 gennaio hanno superato i 3 milioni di spettatori medi e il 21% di share. Per questo Canale 5 ha nuovamente cambiato la programmazione del reality di Signorini, aggiungendo l'appuntamento di venerdì 7 gennaio, fino ad ora non previsto per lasciare spazio a Viaggio nella grande bellezza. Ad anticiparlo è DavideMaggio.it, ma la conferma arriva anche dalla guida Tv del sito di Mediaset Play, che prevede proprio il Grande Fratello Vip per la serata di venerdì 7 gennaio.

Viaggio nella grande bellezza costretto a farsi da parte

A farne le spese è dunque Viaggio nella Grande Bellezza condotto da Cesare Bocci, con un appuntamento speciale dedicato al Quirinale e con ospite Cesara Buonamici. Non è la prima volta che il programma di approfondimento culturale venga sacrificato sull'altare degli ascolti da Canale 5. Già lo scorso anno c'era stata una polemica per lo stop anticipato alla messa in onda in prima serata dopo risultati poco esaltanti e in quel caso parte del pubblico non aveva recepito con favore la decisione di Mediaset, ritenendola una scelta masochista e foriera di una logica esclusivamente commerciale intenta a premiare unicamente i numeri e non dare rilevanza alcuna ai contenuti e alla qualità.

Il GF Vip è la certezza di Canale 5

Per il Grande Fratello Vip è invece una promozione a pieni voti. Nei progetti di Mediaset il reality sarebbe dovuto ripartire dalla doppia serata di lunedì e giovedì a partire da gennaio, per lasciare spazio alle nuove fiction prodotto in casa nella serata del venerdì. I risultati del GF Vip hanno fatto però ricredere Canale 5, che prima ha fatto un passo indietro sul cambio di giorno, lasciando il programma al venerdì sera, poi aggiungendo la serata del 7 gennaio che non era inizialmente prevista. Insomma, il Grande Fratello Vip si dimostra, anche quest'anno, gallina dalle uova d'oro per il biscione, con una durata monstre e una grande resa per una spesa ammortizzata e spalmata sul lungo periodo.