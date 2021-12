GF Vip intoccabile per Canale 5, nuovo cambio di programma per il reality a gennaio A gennaio 2022 era previsto il passaggio al giovedì del reality, ma nelle ultime ore Mediaset ha fatto sapere che ci sarà un nuovo cambio di programma.

Il Grande Fratello Vip più lungo di sempre si sta confermando una scommessa vinta per Canale 5. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta raccogliendo molto più di quanto ci si aspettasse da questa edizione (gli ascolti della puntata del 13 dicembre lo confermano) e la rete decide di fare un passo indietro rispetto all'iniziale decisione di spostare al giovedì il secondo appuntamento settimanale a partire da gennaio.

Cambio di programma per il GF Vip

Una variazione ai listini di gennaio pubblicata sul sito di Publitalia comunica infatti che sono confermati i tre appuntamenti mensili del 14, 21 e 28 gennaio, a dispetto di quanto previsto dalle proiezioni di qualche settimana fa. Al posto del GF Vip era previsto un venerdì tutto all'insegna della fiction, con la partenza a gennaio di "Più forte del destino", che è stata invece rinviata a marzo.

Rinviata a marzo la fiction "Viola come il mare"

Nessuna variazione, invece, per "Fosca" e "Viola come il mare", gli altri due titoli di fiction indicati per il venerdì, che a questo punto slitteranno come minimo a febbraio, sempre che la rete non decida di confermare il GFVip nella serata del venerdì anche per i mesi di febbraio e marzo. Come si sa, infatti, i palinsesti sono per definizione materia ballerina e costantemente soggetta a riscritture e variazioni, specie per quel che accade in casa Mediaset e in particolare per qual che riguarda i primi due mesi dell'anno, pesantemente condizionati dall'evento sanremese di Rai1 che può influire sulla programmazione di tutte le reti.

Stop al GF Vip nella settimana di Sanremo 2022?

Nella stessa variazione comunicata da Publitalia, non a caso, viene indicato che al posto della prevista puntata del GFVip di giovedì 3 febbraio (proprio la settimana in cui è previsto il Festival) verrà trasmesso un film. Indizio che suggerisce un possibile stop al doppio appuntamento del reality nella settimana di Sanremo.