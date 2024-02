Luca e Francesca di Affari Tuoi accettano 45.000 euro ma nel loro pacco ce n’erano 300.000 Luca e Francesca, protagonisti della puntata di Affari Tuoi del 27 febbraio, perdono clamorosamente 300.000 euro ottenuto cambiando il loro pacco con quello numero 11. “Questo numero continuiamo a vederlo ovunque”, avevano spiegato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Luca e Francesca sono i protagonisti della puntata di Affari tuoi di martedì 27 febbraio. È Luca il giocatore principale, accompagnato da Francesca, sua compagna da 7 anni. Entrambi sono impiegati. Il pacco con il quale la coppia comincia la serata è il numero 3. Dopo il primo giro di scelte, Luca e Francesca riescono a conservare tra i pacchi ancora da aprire i tre più alti: quello da 100.000 euro, quello da 200.000 euro e quello da 300.000 euro. L’inizio fortunato spinge il “dottore” a fare la prima offerta della serata, un’offerta molto alta rispetto a quelle tradizionali: 40.000 euro. La coppia rifiuta, speranzosa di poter avere tra le mani il pacco contenente un’offerta.

Luca e Francesca cambiano il pacco 3: dentro solo 5.000 euro

"Ci siamo appena trasferiti, avevano pacchi ovunque tutti numerati. L’unico che abbiamo visto nella stanzetta girato verso di noi era il pacco 11. Questa mattina, quando ci siamo svegliati, erano le 11.11. Quando sono venuto a fare ili provino ero il numero 101, due volte 1. Vogliamo capire questo 11 dove ci porterà". Per questo la coppia sceglie di sostituire il pacco numero 3, con il quale ha cominciato a giocare, con quello numero 11 in possesso della concorrente dell’Abruzzo. Una scelta che si rivela essere fortunata: quando Luca e Francesca aprono il pacco numero 3, scoprono che al suo interno erano contenuti solo 5.000 euro. Il gioco prosegue e la coppia elimina anche il pacco da 200.000 euro. Restano in gioco tre pacchi blu con 10, 100 e 200 euro e tre pacchi rossi con 20.000 e 300.000 euro. Il “dottore” lancia un’altra offerta tornando a quanto proposto all’inizio: 40.000 euro. Ma Francesca, compagna di Luca, spinge il fidanzato a rifiutare. È con lei che il dottore ingaggia la sua battaglia. “È competitiva come il dottore, vuole giocare con lei”, è il commento di Amadeus. Quando anche 20.000 spariscono, il dottore torna alla carica con 32.000 euro che Luca decide di rifiutare: “Non ho mai rischiato nella mia vita, è il momento che cominci a farlo”. Fa bene perché sceglie un altro pacco che elimina 100 euro, cosa che consente a Luca e Francesca di guadagnare il 33% di possibilità che nel loro pacco siano nascosti i 300.000 euro. Il dottore torna alla carica e propone alla coppia un’offerta di 45.000 euro. Francesca è tentata di rifiutare, Luca si prende qualche istante per pensare. Entrambi tentennano ma poi decidono di accettare.

Che cosa c’era nel pacco di Luca e Francesca

Purtroppo per loro, la scelta si rivelerà sbagliato. Dopo avere aperto gli ultimi due pacchi avversari rimasti in gioco, Luca e Francesca aprono il pacco numero 11, quello che avevano deciso di cambiare nel corso del gioco. Pacco che si rivelerà contenere 300.000 euro, la somma più alta in palio. Somma che avrebbero portato a casa se non avessero accettato l’offerta di 45.000 euro.