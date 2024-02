Alberto ad Affari Tuoi apre il pacco con l’amico Lucio conosciuto nel programma e vince 30mila euro

Ad Affari Tuoi questa sera Alberto ha vinto 30 mila euro. Il concorrente del Trentino Alto Adige, accompagnato dalla compagna, ha lasciato come ultimo pacco sfidante quello dell’amico Lucio. I due hanno svelato le cifre insieme: “Beviamo per dimenticare o per festeggiare?”.