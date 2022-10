Lo show di Renato Zero non decolla agli ascolti tv, Montalbano vince la prima serata Lo show di Renato Zero non decolla agli ascolti tv, mentre Il Commissario Montalbano si dimostra una garanzia a vince la prima serata.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di mercoledì 26 ottobre ha visto arrivare nuovi programmi nel prime time, offrendo al pubblico nuove possibilità di intrattenimento. Su Canale 5, infatti, è arrivata la prima puntata di 070-Speciale Renato Zero, un appuntamento che proseguirà anche la prossima settimana e che vede il cantante romano al timone di uno show per celebrare i suoi 55 anni di carriera, oltre che i 70 anni, compiuti due anni fa. Lo spettacolo, svoltosi al Circo Massimo, con tanti ospiti e musica, ha superato di poco i due milioni di telespettatori, scalzato nella gara degli ascolti tv da Il Commissario Montalbano, seppur in replica, che continua a fare breccia nel cuore del pubblico, ormai fedelissimo. In rimonta anche Chi l'ha visto? che ritorna alle sue glori con quasi due milioni di spettatori.

Ascolti tv mercoledì 26 ottobre 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 26 ottobre 2022, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha catturato l'attenzione di 3.328.000 spettatori con il 18.8% di share. Su Canale5 la prima puntata di 070 – Speciale Renato Zero è stata vista da 2.269.000 spettatori registrando uno share del 15.4%. Su Rai2 Man on Fire – Il fuoco della vendetta segna 709.000 spettatori arrivando al 4.2% di share. Su Italia1 la prima tv di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è stata la scelta di 753.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 1.808.000 spettatori conquistando il 10.9% di share. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata è stato visto da 651.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 la prima di Atlantide – Storie di uomini e di mondi arriva a 527.000 spettatori segnando il 4% di share. Su Tv8 X Factor raggiunge 594.000 spettatori conquistando il 3.5% di share. Sul Nove Ma tu di che segno 6? è stato visto da 289.000 spettatori con l'1.6% di share.