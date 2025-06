video suggerito

Leah Isadora Behn, principessa di Norvegia, parteciperà al reality "The Traitors" Leah Isadora Behn, nipote di re Harald di Norvegia, debutterà nel cast dell'edizione norvegese di The Traitors. La giovane, già influencer e modella, ha ufficializzato la notizia con un post pubblicato su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Nel cast della quinta stagione norvegese di The Traitors, intitolata Forræder, entra a far parte una new entry d’eccezione: si tratta di Leah Isadora Behn, figlia della principessa Martha Louise di Norvegia e dello scrittore Ari Behn, morto suicida nel 2019. Leah ha appena 20 anni ma già un passato da influencer, modella e imprenditrice nel settore beauty alle spalle. La nuova sfida, nel suo caso, consiste nel conquistare anche la tv.

Chi è la principessa Leah Isadora Behn

Secondogenita di Martha Louise e dello scrittore Ari Behn, Leah è attualmente sesta nella linea di successione al trono, pur senza possedere alcun titolo nobiliare. Oltre alla tv e ai social, la ventenne è un’imprenditrice che lo scorso anno ha lanciato una linea di prodotti per la cura della pelle. Il suo account Instagram conta circa 150mila followers.

Forræder è l’edizione norvegese di The Traitors

Prodotto da TV2 Norge, Forræder – edizione norvegese del reality The Traitors – richiede ai concorrenti di sfidarsi in un castello (quest’anno il maniero Hvedholm sull’isola di Funem, in Danimarca), in un mix di strategia, bluff e alleanze. I concorrenti si affrontano in prove fisiche e psicologiche per poi riunirsi intorno alle tavole rotonde serali: uno bluffa per sopravvivere, l’altro indaga per scoprire i complotti provando a indovinare l’identità dei traditori del gruppo. Il format, nato in Olanda nel 2021, è già stato esportato in diversi paesi del mondo. In Italia debutterà in autunno su Prime Video con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

La storia dei reali nel reality show

Leah non è l’unica reale a mettersi in gioco: già Lord Ivar Mountbatten – cugino di secondo grado di Re Carlo III – ha partecipato alla versione americana di The Traitors vincendo la sua edizione. Inoltre, la sorella maggiore di Leah, Angelica Behn, ha partecipato alla versione norvegese di Masked Singer (Il Cantante Mascherato in Italia) nel 2022.