Leah Isadora di Norvegia “incoronata” influencer dell’anno (ma scoppia la polemica) Leah Isadora Behn, figlia della principessa Martha Louise di Norvegia, ha vinto il premio Vixen come beauty influencer dell’anno, ma non tutti hanno apprezzato la scelta.

C'erano una volta le principesse delle fiabe, tra balli, diademi e ritratti appesi alle pareti. E poi ci sono le principesse moderne che lavorano come modelle, imprenditrici o beauty influencer: è il caso di Leah Isadora Behn, figlia della principessa Martha Louise di Norvegia. Diciassette anni, sesta in linea di successione al trono, Leah Isadora si è fatta conoscere più sui social che alle serate di gala: su Instagram ha un seguitissimo account in cui dà consigli di make up e bellezza, tanto da essere "incoronata" miglior influencer beauty del 2022. Una scelta che ha suscitato qualche perplessità: il suo successo è anche merito del suo titolo?

Leah Isadora di Norvegia, principessa glamour

Leah Isadora Behn è la seconda figlia di Martha Louise di Norvegia, nata dal matrimonio con lo scrittore Ari Behn, morto nel 2019. Martha Louise ora ha una nuova relazione e ha deciso di fare un passo indietro dai doveri reali (un po' come Harry e Meghan). Pur mantenendo un legame con la famiglia reale, quindi, Leah Isadora non è una working royal ed è libera di seguire le sue inclinazioni vivendo come una ragazza normale, nei limiti del possibile. Altro che abiti bon ton, tailleur o divise da collegio: Leah Isadora ama la moda e si destreggia tra dirette Instagram, tv e copertine sfoggiando minidress di piume, crop top e unghie coloratissime.

Leah Isadora di Norvegia vince come influencer dell'anno

La sua passione è il mondo del make up: ama i trucchi grafici e scintillanti e mostra ai 100mila follower come ricrearli con eyeliner colorati e strass. La sua attività di beauty guru l'ha portata a vincere, per due anni di fila, il premio Vixen: Leah Isadora di Norvegia è la beauty influencer dell'anno nel suo Paese. Non tutti però hanno festeggiato allo stesso modo: la notizia ha scatenato diverse polemiche tra chi sostiene che il nome di famiglia abbia contribuito al suo successo sui social. Leah Isadora, insomma, non partiva proprio da sconosciuta. Non avrà avuto una fata madrina, ma sicuramente una buona copertura mediatica sì.