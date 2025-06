video suggerito

Skam per la prima volta in chiaro dopo sette anni dall'arrivo in streaming, dove andrà in onda Skam arriva in chiaro, sulla Rai, dopo sette anni dalla prima volta in cui è arrivata in streaming nel 2018. La fortunata serie, che racconta le storie di un gruppo di adolescenti, puntando l'accento su tematiche di rilevanza sociale e psicologica, arriva in seconda serata: ecco dove e da quando.

A cura di Ilaria Costabile

È stata una delle serie televisive più amate degli ultimi anni, trasmessa per la prima volta nel 2018, eppure solo ora, a distanza di sette anni, sta per arrivare in chiaro sulla Rai. Stiamo parlando di Skam Italia, ispirata all'omonima serie norvegese, che ha rivoluzionato il modo di raccontare l'adolescenza, e che finalmente sarà visibile anche su Rai2, seppur in seconda serata.

Quando e dove vedere Skam Italia in TV

Dopo aver trovato accoglienza prima su Tim Vision e poi su Netflix, la serie diretta da Ludovico Bessegato, sta per arrivare in Rai. A partire da venerdì 6 giugno alle 23:00 su Rai2, andranno in onda le prime due stagioni di Skam Italia. La serie, soprattutto dopo l'arrivo sul colosso streaming, è diventata una delle più seguite della piattaforma, perché in grado di raccontare tematiche sociali di grande rilevanza in maniera schietta e autentica, senza dimenticare la delicatezza necessaria per toccare più in profondità certi temi che, per molti adolescenti, rappresentano ancora un tabù. Ogni serie è raccontata attraverso gli occhi dei protagonisti, si parla di amicizie e amori difficili, di omosessualità, di differenze religiose e culturali, si parla di difficoltà e patologie che possono far entrare in crisi adolescenti che non sanno come affrontarle.

Skam 6 l'ultima stagione della serie

Nel cast della fortunata serie, arrivata alla sua sesta stagione, attori che sono diventati i nuovi volti del cinema italiano da Ludovica Martino a Federico Cesari, da Francesco Centorame a Giancarlo Commare, passando per Ludovico Tersigni e Benedetta Gargari. Lo scorso anno il ciclo di racconto si è concluso con la stagione numero sei, con protagonista Nicole Rossi, sebbene ascoltando anche i fan della serie, tante sarebbero state le tematiche da indagare, ma al momento non si prevedono nuove stagioni.