video suggerito

Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful durante le puntate girate a Napoli Valeria Marini, Ginevra Lamborghini e Luca Calvani nel cast di Beautiful nelle puntate girate tra Napoli e Capri. Tra le guest star anche Antonella Salvucci e la stilista Luisa Beccaria. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci saranno anche Valeria Marini, Luca Calvani e Ginevra Lamborghini nelle puntate italiane che la soap opera “Beautiful” sta girando in questi giorni tra Napoli e Capri. In Campania sono sbarcati anche alcuni dei volti più noti della serie americana più longeva di sempre. A confermare la loro presenza sul set sono stati gli stessi protagonisti, che hanno pubblicato diverse Instagram stories durante le pause dalle riprese. Valeria Marini, ad esempio, ha posato come una vera diva, sfilando posando di fronte a panorami mozzafiato oppure abbracciata a Katherine Kelly Lang, l’indimenticabile Brooke Logan. Più riservata Ginevra Lamborghini, che non si è fatta vedere insieme agli altri attori ma ha condiviso alcune storie per documentare la sua partecipazione. Stesso discorso per Calvani, che aveva già recitato nella soap nel 2012 e torna quest’anno nelle puntate italiane come guest star.

Valeria Marini sarà una “diva italiana” nelle puntate di Beautiful

Valeria Marini, protagonista di alcuni dei ciak girati a Capri, interpreterà il ruolo di una “diva italiana”, come anticipato da Pomeriggio Cinque, che aveva svelato la sua presenza sul set. Secondo DavideMaggio.it, anche Luca Calvani e Ginevra Lamborghini faranno parte del cast: entrambi avevano già preso parte in passato alle riprese. Ginevra era apparsa in una puntata del 2023 girata a Roma, mentre Calvani aveva partecipato nel 2012, quando le riprese si erano svolte in Puglia, nel ruolo di un prete. Quest’anno l’attore tornerà in un nuovo ruolo, al momento ancora top secret.

Chi saranno i protagonisti delle nuove puntate italiane di Beautiful

Tra gli attori italiani coinvolti nelle nuove puntate ci sarà anche Antonella Salvucci, già apparsa in passato nella versione americana della soap nel ruolo di un’imprenditrice nel mondo della moda. Prevista anche la partecipazione della stilista Luisa Beccaria, che interpreterà sé stessa e sarà protagonista di una sfilata ambientata sull’isola di Capri.