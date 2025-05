Beautiful a Napoli, Katherine Kelly Lang (Brooke): “Mi piacerebbe avere Pierfrancesco Favino nella soap” Il cast di Beautiful si trova a Napoli per girare i nuovi episodi di Beautiful. La soap opera di successo è arrivata in Italia e gli attori protagonisti, ai microfoni di Fanpage.it, hanno commentato il loro arrivo. Jack Wagner torna nella serie dopo anni: “Nick Marone vuole riconquistare Brooke”. Katherine Kelly Lang ha raccontato: “Mi piacerebbe vedere nel cast Favino e Calvani”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Il cast di Beautiful si trova a Napoli per le riprese dei nuovi episodi. La soap opera più famosa al mondo, in onda su Canale5, è sbarcata in Italia a fine maggio per ambientare le storie dei protagonisti tra Napoli e Capri. Fanpage.it ha incontrato i quattro storici protagonisti della serie, Katherine Kelly Lang, che interpreta Brooke Logan, Johnn McCook, Eric Forrester nella soap, Throsten Kaya, che veste i panni di Ridge Forrester, e Jack Wagner, tornato nella soap con il suo personaggio Nick Marone.

Oltre a ringraziare il pubblico italiano per essere fedele alla soap nata oltre 35 anni fa, tutti si sono congratulati con la squadra campione d'Italia che, al loro arrivo in città, ha vinto il quarto scudetto. Durante le quattro interviste, è emerso anche uno spoiler sui nuovi episodi. Jack Wagner ha rivelato che il suo personaggio, Nick Marone, torna nella serie per riconquistare Brooke Logan. Katherine Kelly Lang ha svelato che le piacerebbe condividere il set di Beautiful con Pierfrancesco Favino: "Lui è un bravo attore, anche Luca Calvani".

Katherine Kelly Lang: "Vorrei Pierfrancesco Favino in Beautiful"

Katherine Kelly Lang

Lei è la protagonista della soap più longeva della tv internazionale, come vive questo processo dall'interno?

Si fa e basta. Conosci i personaggi così bene, conosci tutto così bene che viene tutto da sé.

Pensa che il pubblico italiano si diversifica dal resto del mondo?

Il pubblico italiano è molto appassionato, e noi lo amiamo.

Per cosa è maggiormente grata al pubblico?

Perché guardano lo show da così tanto tempo, si dedicano tanto, sono fedeli e appassionati.

Ci ha mai fatto caso che le scene delle liti tra Brooke e Stephanie siano ancora oggi virali sui social?

Sì, me ne sono accorta. Mi manca un po', era molto divertente.

Com'è arrivato il ruolo di Brooke Logan nella sua vita? Lo ha scelto lei?

Chiamarono il mio agente. Feci una prova video e subito mi richiamarono.

Lei guarda Beautiful in tv?

No, non ho tempo. A volte lo guardo in streaming nel weekend, quando mi rilasso. Ma non lo guardo ogni giorno, non riesco.

Quale attore italiano le piacerebbe vedere nel cast?

Mi piacerebbe vedere Luca Calvani che ha già lavorato per Beautiful. Qualsiasi attore di film famosi andrebbe bene, come Pierfrancesco Favino. Ho visto qualche film con lui, è un bravo attore.

John McCook: "Non volevo accettare il ruolo di Eric Forrester"

Jhon McCook nei panni di Eric Forrester

35 anni di vita televisiva, Beutiful è una delle soap più longeve della televisione internazionale. Come vive questo processo dall'interno?

Sono molto contento, così come la mia famiglia. Ho sempre fatto il mio lavoro, credo che sia il lavoro più bello che potessi fare.

Quando arrivò la chiamata dal creatore di Beautiful, pensò di rifiutare il ruolo di Eric Forrester. Non immaginava raggiungesse un successo mondiale di questo calibro?

Non volevo fare la soap perché ne avevo già fatta una prima. Non ero molto convinto. Fu mia moglie a spingermi ad accettare il ruolo, mi disse "Se resisti per cinque anni, sarà già un grande successo".

Per cosa è maggiormente grato al pubblico?

I fan sono tanto appassionati. Siamo sorpresi per il successo raggiunto in tutto il mondo, così grande in Italia. Siamo grati al pubblico che segue la soap.

Napoli ha appena vinto il suo quarto scudetto in Serie A. Ha intercettato questa euforia appena arrivato in città?

Io non lo sapevo, sono rimasto colpito dalla folla, dalle persone che applaudivano. Ho visto l'euforia, sono contento per la città e per i napoletani.

La sigla di Beautiful è ormai un tormentone. Dopo tutti questi anni, è diventata come il suo campanello di casa?

(Ride, ndr). Buona idea, potrebbe diventare il campanello di casa.

Cosa sente di dire ai suoi fan italiani?

Continuate a guardare Beautiful, non guardate altre soap. Continuate anche ad essere appassionati di calcio.

Jack Wagner: "Nick Marone torna per riconquistare Brooke"

Jack Wagner, Nick Marone in Beautiful

Lei è tornato lo scorso aprile sul set con il suo personaggio, Nick Marone. Cosa si prova ad essere di nuovo uno dei protagonisti della soap famosa in tutto il mondo?

Nick Marone è tornato. Per me è molto eccitante, anche essere tornato a Los Angeles, di nuovo alla guida delle Marone Industries. Sono tornato perché ho sentito che Brooke ha il cuore spezzato e voglio salvarla.

Quindi ci sarà un riavvicinamento con Brooke Logan nei nuovi episodi?

Questa è una bella domanda. Sì, Nick arriva a Napoli per cercare di convincerla che la storia con Ridge ormai fa parte del passato. Arriva determinato e incisivo per riportarla dalla sua parte.

Per cosa è maggiormente grato al pubblico?

Penso che il pubblico di Beautiful sia il migliore in assoluto, perché ama il romanticismo, il dramma, la passione. Anche l'Italia rappresenta una famiglia per Beautiful, c'è sempre stata grande connessione. Infatti adesso siamo per la prima volta a Napoli, gireremo qui e a Capri.

La squadra della città ha vinto il suo quarto scudetto. Ha assistito ai festeggiamenti appena arrivato in città?

Sono arrivato il giorno prima della vittoria, ho visto la partita e ho partecipato ai festeggiamenti. Complimenti a Napoli.

La sigla di Beautiful è un tormentone, è diventata come il suo campanello di casa?

Sì, appena la senti pensi subito a Beautiful. Il collegamento è immediato.

Thorsten Kaye: "Non guardo Beautiful, in tv vedo solo calcio"

Thorsten Kaye nei panni di Ridge Forrester

Come vive il successo di Beautiful?

È come giocare per il Real Madrid. So di lavorare per una grande squadra, per un grande team. Non pensi alla maglia che indossi, pensi al tuo lavoro. Non penso troppo all'iconicità dello show, ma a intrattenere le persone.

Per cosa è maggiormente grato al pubblico?

Soprattutto perché guarda ogni giorno la soap. Noi non avremmo un lavoro e i miei figli non andrebbero a scuola, non avrei una casa se il pubblico non guardasse Beautiful ancora oggi, dopo tanti anni.

Le è mai capitato di trovarsi in disaccordo con la sceneggiatura?

Sì, è capitato. Ma è il mio lavoro, non ha importanza che io sia in disaccordo. Che tu stia recitando l'Amleto o questo, lo accetti e lo fai. C'è chi scrive e chi recita, io faccio il mio lavoro.

Come si trova a lavorare a stretto contatto con Katherine Kelly Lang da così tanti anni?

Stiamo bene, siamo amici. Ha tanto talento ed è gentile. Ci vogliamo bene, ci troviamo bene insieme e questo fa la differenza.

Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang nei panni di Ridge e Brooke in Beautiful

Ha percepito l'euforia della città di Napoli, non appena è arrivato, per la vittoria del quarto scudetto?

Sono arrivato il giorno dopo la partita, ma ho visto la città ricca di bandiere, le persone che cantavano. È bellissimo vedere questa passione che unisce il popolo.

Cosa prova quando ascolta la sigla di Beautiful?

Non ho mai visto Beautiful. Mi piace guardare lo sport in tv. Ma sarebbe un'ottima suoneria per qualcuno. Non per me, ma per qualcuno sì.