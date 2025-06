Valeria Marini: “C’è una persona nella mia vita. Ora in tv vorrei fare da giudice in un talent”

video suggerito

Nell'ultima puntata di Da noi..a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, è stata ospite Valeria Marini. La showgirl ha parlato della sua ultima esperienza sul set di Beautiful, arrivato in Italia per alcuni episodi speciali, delle sue aspirazioni lavorative, ma anche dell'aspetto sentimentale.

Il cameo in Beautiful e la richiesta di fare il giudice in tv

Appena arrivata nello studio dello show pomeridiano di Rai1, Valeria Marini si è subito rivolta a Nek per fare al cantante i suoi complimenti: "Ho seguito tutte le puntate del tuo show, sei passato da essere una rockstar ad essere un bravissimo presentatore", un elogio al quale sono seguite alcune domande dei due conduttori sulle ultime esperienze in cui la showgirl è stata protagonista. In primis, quella sul set dell'iconica soap opera americana, Beautiful, dove lei ha recitato in un cameo: "Ho interpretato me stessa, è vero. Non mi daranno l’Oscar, ma è stata una bella esperienza". Ma non è stata l'unica apparizione recente, di fatti dopo l'esperienza di Ne vedremo delle belle su Rai1, Valeria Marini ha espresso un suo particolare desiderio per un prossimo progetto in tv: "Mi piacerebbe tanto fare da giudice in un talent, mi candido ufficialmente!".

L'amore nella vita di Valeria Marini

Non solo lavoro, ma c'è spazio per toccare anche argomenti riguardanti la vita privata della showgirl. La domanda, infatti, arrivata puntuale e lei risponde: "Se c’è qualcuno nella mia vita? Sì…", senza scendere in ulteriori dettagli ha quindi confermato che il suo cuore, al momento, sembra proprio sia impegnato. Infine, Valeria Marini si è soffermata su un aspetto piuttosto importante, l'utilizzo dei social e anche la gestione di alcuni commenti particolarmente spiacevoli che, ormai, diversi personaggi devono fronteggiare:

Sotto un post qualcuno mi ha scritto ‘Sei ridicola, hai ritoccato il video’. Ma come si fa a ritoccare i video? È impossibile! Gli ho risposto: ‘Se mi insegni come si fa…’. Alla fine in questi casi vince sempre l’ironia, il riderci su