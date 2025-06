Da noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini e Nek conducono insieme l’ultima puntata: “La fede ha ribaltato la mia vita”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Con la puntata di domenica 1 giugno si conclude la stagione televisiva di Da noi..a ruota libera, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Ad affiancare la conduttrice in quest'ultimo appuntamento del weekend, un presentatore d'eccezione: Nek, che non si è sottratto nell'intervistare la padrona di casa, dopo lunghi mesi di messa in onda. Un connubio, quello tra la presentatrice e il cantante, che potrebbe aprire le porte a possibili collaborazioni future.

L'intervista di Nek a Francesca Fialdini

Una puntata all'insegna della goliardia con protagonisti come Sergio Muniz e Valeria Marini che si sono raccontati con leggerezza ma anche grande profondità, parlando delle loro carriere e del loro privato, ma anche i conduttori stavolta hanno avuto modo di raccontarsi. Per la prima volta, Francesca Fialdini ha svestito i panni della timoniera del programma e ha lasciato che a condurre un'intensa intervista fosse Nek, ovviamente con lei protagonista. La conduttrice ha toccato vari punti, anche piuttosto personali, come quello della fede: "Ad Assisi ho trovato delle risposte. Le mie priorità si sono rovesciate. La fede è questo: uno sguardo luminoso sugli altri, che dà a ciascuno l’importanza che merita". Dalla fede si è poi passati a un altro tema che a Francesca Fialdini, da sempre, sta molto a cuore, ovvero l'amore declinato in tutte le sue forme, ma che spesso nella società odierna si tende a sminuire, non comprendere fino in fondo:

Certo che c’è l’amore! Ma niente favole: l’amore vero è fatto di gesti concreti. Chi ti vuole davvero, ti cerca, condivide, si prende cura di te. Oggi i più esclusi sono i giovani. Ci stanno urlando che hanno bisogno di amore infinito, di essere messi al centro.

La commozione nei saluti finali

Non sono mancati, poi, dei riferimenti alla sua carriera, soprattutto gli inizi in televisione e il ricordo del momento in cui è cambiata la sua vita anche sul piccolo schermo: "La proposta che mi ha cambiato la vita è stata ‘Unomattina'. Ricordo l’emozione, non trovavo le parole. Giancarlo Leone, direttore di Rai1, mi disse: "È un bene, trasformerai la paura in tenacia". E per celebrare una carriera così densa, ma soprattutto una stagione televisiva ricca di ospiti, racconti, giochi e confronti, la puntata si è conclusa con una serie di videomessaggi da parte di alcuni volti noti, protagonisti delle puntate come Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci, Francesco Gabbani ed Elisa Isoardi che le hanno rivolto parole di gratitudine e profonda stima, Fialdini quindi commenta commossa: "Il bene gratuito è la cosa che mi commuove di più", per chiudere la puntata con il ringraziamento del pubblico e di tutti i collaboratori.