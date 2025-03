Valeria Marini: “Non sono una star, ma se mi attaccano tiro fuori i coltelli. Meloni è il mio esempio di donna forte”

video suggerito

Dal 22 marzo, Rai 1 accende i riflettori su Ne Vedremo delle Belle, il nuovo show-talent ideato da Carlo Conti che riporta in vita il grande varietà in una veste inedita. Dieci icone dello spettacolo italiano – da Matilde Brandi a Pamela Prati, da Carmen Russo ad Adriana Volpe – si sfidano in un palcoscenico che promette emozioni, talento e sorprese. Tra loro spicca Valeria Marini, showgirl intramontabile che ha fatto la storia della televisione italiana. A Fanpage.it, Valeria racconta cosa l’ha spinta a partecipare e cosa pensa di questo nuovo show: "Quando fai un progetto nuovo, vuoi sempre dare qualcosa di diverso. Spero che emergano la mia simpatia, la mia ironia e la voglia di mettermi in gioco. Non mi sento la star del programma, vado d'accordo con tutte ma se mi attaccano, tiro fuori i coltelli".

Valeria Marini non esita a esprimere anche in questa sede la sua ammirazione per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Ho espresso e confermo la mia grande stima per Giorgia Meloni. In una situazione difficile, non solo italiana ma europea e mondiale, si sta muovendo al meglio, affrontando tante sfide. La stimo soprattutto come donna: è forte, si è conquistata tutto da sola ed è un bellissimo esempio". Tra confidenze sul dietro le quinte, riflessioni sulla sua carriera e un pizzico di vita privata, Valeria si svela con la sua energia stellare, pronta a dimostrare che il varietà è ancora vivo. Preparatevi: ne vedremo delle belle!

Cosa ti ha convinto a partecipare a questo programma?

Mi ha convinto il fatto che è un programma presentato da Carlo Conti, con tutto il suo gruppo autorale che è vincente. C’è un regista bravissimo come Pagnussat, una squadra stellare. Quando mi hanno proposto questo nuovo talent, ho detto subito di sì, perché ho una grande stima per Carlo e per tutto il suo team.

Torni a lavorare con Conti dopo Tale e Quale.

Tale e Quale è stata un’edizione di grande successo durata 18 puntate. Sono contenta di collaborare con lui e con i suoi autori, sono contenta soprattutto di fare una cosa nuova. Questo è un programma originale, ideato da Ivana Sabatini con Carlo e il resto del team. Sono molto felice e non vedo l'ora.

Ecco, parliamo del programma. Ci sono prove molto diverse, alcune che fanno parte delle tue corde, altre magari meno. In quale ti senti più a tuo agio in questo momento e quale invece ti spaventa di più?

Niente mi spaventa, sai, e alla fine bisogna prenderla con il sorriso e dare il massimo. Mi piace sia ballare che cantare, quindi le prove legate allo show mi vanno benissimo, anche se sono difficili. Non sapere cosa farai aggiunge una sfida in più, e poi non fai le prove dei costumi, quindi è tutto un po’ improvvisato. Anche la prova dell’intervista mi piace. Sono molto carica, non ho timori, solo una gran voglia di fare.

È interessante notare che, guardando il cast, tu sei quella che non se n’è mai andata dalla televisione. Per altre concorrenti sembra un'occasione buona per rilanciarsi. Detto questo, ti consideri un po' la star di questo gruppo?

No, non mi considero la star e allo stesso tempo non ho bisogno di rilanci. Sto facendo Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, un programma di grande successo, e la rubrica La posta del cuore stellare fa ascolti altissimi. Questo non mi fa sentire la star. È un programma in cui sto imparando tanto già dalle prime fasi, e c’è un clima di competizione, ma senza screzi. Vedremo come andrà.

Le altre concorrenti le conoscevi?

Sì, certo, tutte.

Come sono i rapporti?

Ho un bellissimo rapporto con Carmen Russo, che è una persona deliziosa, ma anche con le altre. Ho già dato soprannomi a tutte: Matilde Brandi la chiamo Gianburrasca, Veronica Maya è Sapientina perché sa sempre tutto, come Adriana Volpe del resto. C'è Lorenza Mario, che è molto carina con me. Lorenza ha avuto la sua occasione nello spettacolo quando io ho lasciato Rose rosse. Siamo tutte diverse, ma per me c’è spazio per tutti. Non sono una che sta con i coltelli in mano: li tiro fuori solo se mi attaccano, altrimenti me la vivo serenamente.

C'è il sistema dei voti che, però, potrebbe innescare "i coltelli". Lo spieghiamo a chi ci legge: voi potrete votare le esibizioni delle altre concorrenti, come i tre giudici e come il pubblico a casa.

Sì, è una cosa che può creare qualche conflitto. Spero che le ragazze votino in base alle esibizioni e non per strategie o calcoli. Lo sto dicendo alle prove: "Votiamo l'esibizione, non facciamo strategie per accumulare punti". Il voto lo dà già la giuria – Mara Venier, Christian De Sica, Frank Matano – e poi c’è il social durante la settimana. È ovvio che sul nostro voto il programma cercherà di creare delle dinamiche.

Che immagine vuoi lasciare al pubblico con questo programma?

Quando fai un progetto nuovo, vuoi sempre dare qualcosa di diverso. Spero che emergano la mia simpatia, la mia ironia e la voglia di mettermi in gioco.

In passato hai espresso posizioni politiche nette. Ti senti ancora vicina a Giorgia Meloni?

Ho espresso e confermo la mia grande stima per Giorgia Meloni. In una situazione difficile, non solo italiana ma europea e mondiale, si sta muovendo al meglio, affrontando tante sfide. Ha anche il gradimento di Donald Trump, che ha detto parole di grande stima per lei: era tra i pochi invitati alla sua cerimonia di insediamento. In altri campi, come la situazione europea o la guerra ancora in corso – speriamo finisca presto – ci sono congiunture complesse, ma lei sta facendo molto bene. La stimo soprattutto come donna: è forte, si è conquistata tutto da sola ed è un bellissimo esempio.

Si parla di riarmo europeo, per esempio. Cosa ne pensi?

Non entriamo troppo in politica, per carità. Io ascolto quello che dice il Papa, e basta.

Ok, ti riporto sulla terra…

No, io voglio sempre volare.

Allora voliamo: come va la tua vita sentimentale?

Va bene, tutto bene. Ma…ora sono concentrata sullo spettacolo (a questo punto, Valeria spiega che sta per andare alle prove ndr).

Ok, allora continua a volare! Ti abbraccio.

Ciao! Ne vedrete delle belle sabato sera!