La soap Beautiful sbarca a Napoli: quando iniziano le riprese e come partecipare all’evento per incontrare il cast Beautiful, la soap opera di Canale 5 torna in Italia e sceglie Napoli e Capri. Attesi quattro storici protagonisti: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e il grande ritorno di Jack Wagner, l’indimenticabile Nick Marone. Le riprese sono previste dal 28 al 31 maggio, ecco le info per partecipare all’evento al Maschio Angioino e incontrare il cast. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Beautiful, la soap opera di Canale 5 più famosa al mondo torna a girare in Italia e sceglie Napoli e Capri. Attesi quattro grandi e storici protagonisti: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jack Wagner, l’indimenticabile Nick Marone. Le riprese sono previste dal 28 al 31 maggio, ecco le info per partecipare all'evento speciale al Maschio Angioino, dove sarà possibile incontrare il cast.

L'evento con i fan al Maschio Angioino: data e orario

Non è la prima volta che la soap Beautiful sceglie l'Italia come location per le loro storie. Dopo il Lago di Como (1997), Venezia (1999), Portofino (2002), la Puglia (2012) e Roma (2023), la produzione, sotto la direzione creativa del produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell, ha deciso di ambientare le nuove puntate italiane tra Napoli e Capri, episodi che il pubblico nostrano potrà vedere nel 2026, mentre quello americano le riceverà già a luglio 2025. Non è tutto: i fan italiani della di Beautiful potranno incontrare il cast durante un evento speciale aperto al pubblico organizzato al Maschio Angioino sabato 31 maggio dalle ore 14 alle ore 17.

Prima di Napoli, Beautiful ha fatto tappa a Roma

Katherine Kelly-Lang e Thorsten Kaye a Roma

Prima di Napoli, è stato il turno di Roma. A maggio 2023, la soap ha fatto tappa nella città eterna per la prima volta in 36 anni. Le riprese hanno avuto come meravigliose location Piazza Navona, il Colosseo, il Pantheon, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e il Giardino degli Aranci. Le guest italiane che hanno partecipato alla riprese sono: Jasmine Carrisi, Ginevra Lamborghini e Ilaria Stagni, storica doppiatrice di Steffy Forrester. Presente, con un cameo d'eccezione, anche Andrea Bocelli, affiancato dalla moglie Veronica Berti e dalla figlia Virginia, mentre al pianoforte cantava per Brooke e Ridge il suo brano A te.