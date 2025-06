video suggerito

Lo show di Belén Rodriguez a Capri, canta "Suavemente" di fronte a una platea di ex del Grande Fratello Show di Belén Rodriguez a Capri che, durante il "Vip Champions 2025" organizzato a Capri, ha guadagnato il palco per esibirsi di fronte alla folla di ex del Grande Fratelloi presenti in una versione di "Suavemente".

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez splende a Capri, partecipando da protagonista all’evento “Vip Champions”, organizzato ogni anno a ridosso dell’inizio dell’estate., Nella splendida cornice rappresentata dall’isola partenopea, la showgirl argentina è salita sul palco della Taverna Anema ‘e Core e si è esibita in una versione di “Suavemente” cantata (e ballata) insieme Gianluigi Lembo. Numerosi i famosi presenti, volti per la maggior parte dei quali associati dal Grande Fratello: da Helena Presetes a Javier Martinez passando per Lorenzo Spolverato, Pamela Prati, Valeria Marini, Cecilia Capriotti e Alfonso Signorini.

Belén in una foto con Lorenzo Spolverato

Belén ha trascorso il weekend del “Vip Champions” a Capri come non accadeva da anni. La Rodriguez, infatti, è risultata certamente essere una delle ospiti più illustri dell’evento. La stragrande maggioranza dei nomi dei famosi presenti era invece collegata al mondo dei reality show, ambito che Rodriguez ha abbandonato da quella fortunata edizione dell’Isola dei famosi del 2008 che le regalò il successo. La showgirl ha cenato a un tavolo insieme al suo staff e, poco dopo, ha posato insieme all’amica Patrizia Griffini e agli ex gieffini Lorenzo Spolverato e Michael Castorino per una foto scattata di fronte alla torta . Il giorno dopo si è concessa una domenica di mare, approfittando del soggiorno nella bellissima Capri.

Belén Rodriguez a Capri da single

Belén sembrerebbe avere raggiunto Capri da single. Accanto alla showgirl non c’era Angelo Galvano, ingegnere 35enne al quale la Rodriguez è stata sentimentalmente legata per qualche tempo prima che la loro relazione finisse. Di recente, però, i due sembravano essersi riavvicinati. Ma da qualche tempo, ormai, Rodriguez non è più solita condividere le novità legate a flirt e storie d’amore sui social. Diventata riservatissima come l’ex marito Stefano De Martino, al momento sembrerebbe stare attraversando una fase di solitudine segnata anche dai cambiamenti che hanno attraversato la sua vita professionale. Più che alla tv, infatti, Belén sembrerebbe starsi dedicando all’imprenditoria e ai brand costruiti negli anni, marchi cui si dedica con passione e che sembrerebbero stare riscuotendo un discreto successo.