Le tre coppie di Matrimonio a Prima vista Italia: i nomi dei concorrenti Ecco i nomi e i cognomi dei concorrenti di Matrimonio a Prima Vista 2022. Sei single che vanno a formare tre coppie della nuova edizione del docu-reality in onda dal 16 febbraio alle 21.20 su Real Time in prima tv e disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+.

I nomi e i cognomi dei concorrenti di Matrimonio a Prima Vista 2022, la nuova edizione del docu-reality in onda dal 16 febbraio alle 21.20 su Real Time in prima tv e disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+. Un esperimento televisivo a cui anche quest'anno hanno aderito in migliaia con l'obiettivo di sposare uno sconosciuto scelto per loro da un team di esperti, vivere per un mese come marito e moglie e al termine dell'esperimento prendere la decisione di restare sposati oppure di divorziare, entro sei mesi dalla data del matrimonio. Sergio e Jessica sono l'unica coppia superstite della scorsa edizione. I tre esperti che formeranno le coppie di Matrimonio a Prima Vista 2022 sono Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach, esperto di comunicazione.

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista 2022

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista 2022: chi sono i sei single che scelgono di sposare uno sconosciuto al buio. La novità di questa edizione è che i telespettatori conosceranno tutti e 6 i single già dalle prime battute: Antonio (29 anni) rappresentante di Castrì di Lecce (LE); Cristina (30 anni) disoccupata di Capriolo (BS); Gianluca (30 anni) imprenditore di Nichelino (TO); Giorgia (27 anni) impiegata di Mondovì (CN); Giorgia (28 anni) tecnico di circolazione extracorporea di Rieti; Mattia (34 anni) libero professionista di Bernareggio (MB).

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti

Cristina e Mattia

Cristina Cadei Danesi viene dalla provincia di Brescia, è disoccupata. Ha vissuto un grande lutto come la scomparsa di entrambi i genitori. È una persona molto sportiva e ha tante amiche. Mattia Viteritti ha 34 anni. Viene da Bernareggio, in provincia di Monza. È un ragazzo molto libero, amante delle sue libertà. Lavora nell'azienda di famiglia e affronta la sua vita come se fosse sempre in un videogame. Sotto questo aspetto, questo matrimonio non sembra partire sotto i migliori auspici.

Giorgia Rosati e Antonio Quarta

Giorgia e Antonio

Giorgia Rosati è una single che viene da Rieti. Ha 28 anni si occupa di circolazione extracorporea, in particolare del benessere del cuore. In amore non è mai stata fortunata, non ha mai smesso di credere però nella realizzazione sentimentale. Antonio Quarta è di Castrì, in provincia di Lecce e ha 29 anni. La sua professione è quella di rappresentante farmaceutico. Antonio è in cerca da sempre dell'anima gemella e potrebbe averla trovata in Giorgia.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara

Giorgia e Gianluca

L'ultima coppia di Matrimonio a prima vista 2022 è formata da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. Giorgia viene da Mondovì, in provincia di Cuneo e ha 30 anni. Laureata in Giurisprudenza, ha abbandonato il praticantato e oggi lavora come impiegata. Nel giro di un anno ha cambiato ogni cosa della sua vita: casa, lavoro, fidanzato. Gianluca potrebbe essere la sua occasione per ripartire: ha 30 anni, viene da Nichelino in provincia di Torino. Imprenditore, lavora nell'azienda di famiglia. Produce e vende porte d'interno. Vive a Torino e con l'amore non è mai stato particolarmente fortunato.