Le lacrime di Milly Carlucci dopo l’ultimo ballo di Sara Di Vaira: “Sei un pezzo del mio cuore” L’ultimo ballo di Sara Di Vaira viene salutato dall’applauso di tutti e dalle lacrime di Milly Carlucci.

Sara Di Vaira ha salutato per l'ultima volta Ballando con le stelle 2021. Passerella d'onore per lei, che ha ballato insieme a tutte le donne del corpo di ballo del programma con Paolo Belli, affiancandolo come ballerino per una notte. Tutti in piedi per lei, i giudici, il pubblico, i colleghi maestri e i concorrenti. Milly Carlucci la abbraccia e finisce in lacrime insieme a lei.

Le parole di Milly Carlucci

l’abbraccio di Milly Carlucci

Non è facile una maestra così grande, una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l'entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma. Lei è grande perché una atleta deve anche sapere quando è il momento di ritirarsi. Ma lei non la perdiamo definitivamente. Lei sarà con noi al Cantante Mascherato in una nuova veste.

Sara Di Vaira a Ballando con le stelle

Sara Di Vaira è maestra ballerina di Ballando con le stelle dal 2009, quindi dalla quinta edizione: eliminata in semifinale con Maurizio Aiello. Successivamente, ottiene un secondo posto con Ronn Moss (l'attore di Beautiful). Nell'ottava edizione arriva seconda con Marco Delvecchio, l'ex calciatore con cui nascerà una storia d'amore durata fino a poco tempo fa. Nella nona edizione è stata eliminata in semifinale in coppia con Luigi Mastrangelo. Nella decima edizione ancora un secondo posto, in coppia con Andrew Howe. Nella dodicesima edizione è stata eliminata ancora in semifinale in coppia con l'ex rugbista Martin Castrogiovanni. Nella tredicesima edizione, eliminata in semifinale con Massimiliano Morra. Nella quattordicesima edizione vince con Lasse Matberg. Nella quindicesima edizione, quarto posto con Costantino della Gherardesca. Nella sedicesima edizione, è stata eliminata già alla seconda puntata con Valerio Rossi Albertini.