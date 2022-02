Questa notte, mentre Putin annunciava l'invasione dell'Ucraina dando ufficialmente il via a quello che si annuncia come un conflitto sanguinoso e lungo, su Twitter si iniziava a commentare e spoilerare il contenuto dei primi quattro episodi di Lol 2 – Chi ride è fuori. Si è creato per alcune interminabili ore un imbarazzante surrealismo per chi vive nella bolla di Twitter: #Lol2it alternato a #RussiaUkraineConflict (il primo a notarlo è stato @nonleggerlo), Maccio Capatonda a Vladimir Putin, le battute del Mago Forest ai primi video delle esplosioni da Kiev, Kharkiv e dal profondo est dell'Ucraina.

Un effetto decisamente straniante. I due conduttori Fedez e Frank Matano e tutti i concorrenti di Lol2 – da Virginia Raffaele a Diana Del Bufalo, da I Pozzoli's a Tess Masazza – che si sfidano a colpi di gag. Quando fa il suo ingresso in scena Corrado Guzzanti nei panni di Quelo, allora l'elemento surreale non può che rafforzarsi: "Non si capisce dove stiamo andanto su questa Tera". E quasi sembra riferirsi alle sirene che suonano a Kiev mentre le auto in colonna scappano verso la Polonia. Quello che suona male, oltre questa situazione, è la scelta che fa Amazon Prime Video di continuare a tenere alto l'hashtag con la strategia di utilizzare la sponsorizzazione. Alle prime ore dell'alba, sembrava essere sparito ma al momento in cui scriviamo la "sponsored" è ancora lì, bene in vista.

I due trend – così forti, così differenti – continuano a essere affiancati su Twitter e il corto circuito prosegue. Entra anche Posaman/Lillo mentre la guerra lampo della Russia infuria e incalza con le notizie dei primi morti. È un giorno orribile per tutti ma non per chi oggi sceglie di guardare il comedy show di Amazon? Spiace. Si chiama Lol 2 – Chi ride è fuori, ma proprio oggi – fuori – non c'è nulla da ridere.