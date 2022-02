A che ora esce Lol 2, i primi quattro episodi su Amazon Prime Video Giovedì 24 febbraio saranno disponibili in streaming i primi 4 episodi della seconda stagione di Lol condotta da Fedez e Frank Matano.

La seconda stagione di Lol 2 parte giovedì 24 febbraio con i primi 4 episodi subito disponibili in streaming su Amazon Prime Video. Fedez confermato alla conduzione, affiancato questa volta da Frank Matano, che nella scorsa stagione era tra i concorrenti, che prende il posto di Mara Maionchi. Ci sarà anche Lillo ancora una volta nei panni di Posaman, ma questa stagione avrà un ruolo tutto speciale. I restanti episodi di Lol 2 – Chi ride è fuori saranno rilasciati sulla piattaforma prossimamente. I primi 4 episodi subito disponibili a partire da giovedì: a che ora escono le prime puntate di Lol in streaming?

A che ora esce LOL – Chi ride è fuori 2

Nella prima stagione, Amazon Prime Video ha reso disponibili i primi quattro episodi di Lol allo scoccare della mezzanotte. Così facendo, però, ha dato agli abbonati alla piattaforma la possibilità di fare spoiler già dalle prime ore della mattina. Tutti gli abbonati potrebbero vedere, quindi, le prime quattro puntate disponibili sulla piattaforma di streaming online Amazon Prime Video a partire dalle 9 del mattino.

Le novità della seconda stagione di LoL: Lillo special guest

Il format del programma resta lo stesso rispetto alla prima stagione. Il cast si compone dunque di 10 concorrenti che dovranno resistere in 6 ore di gioco a non ridere alle battute di un altro. Una delle novità è la presenza di Frank Matano che ha preso il posto di Mara Maionchi. La seconda novità è la presenza di Lillo che sarà una special guest, un disturbatore che prenderà parte al gioco solo per mettere in difficoltà i concorrenti. Questi sono la comica Virginia Raffaele, il Mago Forest, la youtuber Tess Masazza, il grnade Maccio Capatonda, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli aka I Pozzoli's, il mitico Corrado Guzzanti e ancora Max Angioni, Maria Di Biase e Diana Del Bufalo.