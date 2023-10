La pace di Massimiliano e Beatrice, le scuse e gli abbracci dopo l’uscita di Heidi: “Ho esagerato” L’episodio di Heidi ha reso possibile persino un avvicinamento tra Massimiliano e Beatrice, impietosita dall’attore e dalla sua sofferenza per l’amore perduto. I due si scoprono inaspettatamente complici e nella notte dopo la puntata si stringono in un abbraccio fatto di “scusami” e “grazie”.

A cura di Giulia Turco

L’episodio di Heidi che ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo l’incontro con il padre ha scosso gli animi tra i concorrenti. Ha reso possibile persino un avvicinamento tra Massimiliano e Beatrice, impietosita dall’attore e dalla sua sofferenza per l’amore perduto, ma soprattutto per l’immagine di lui che è emersa nel racconto del programma. Quella di un uomo violento e oppressivo che respinge fortemente e dalla quale lo stesso programma ha preso le distanze.

Lo sfogo di Massimiliano dopo l’uscita di Heidi

Subito dopo la puntata Letizia viene incaricata di inoltrare al resto del gruppo la notizia dell’uscita di Heidi, che non ha potuto salutare nessuno e che ha lasciato definitivamente il gioco. La prende male Massimiliano, che in un primo momento chiede di essere lasciato solo, poi viene raggiunto da Ciro per un confronto e scoppia in lacrime. “Ma come si fa…”, rimugina. “Ricattare una figlia di 26 anni che si innamora… perché eravamo innamorati, è inutile girarci intorno… è davvero impressionante, non avrebbe mai pensato di vivere una roba del genere, neanche in una sceneggiatura”, si sfoga. “Non ho mai visto una roba del genere in vita mia”, conferma Ciro.

L’avvicinamento inaspettato di Beatrice e la pace con Massimiliano

Poco dopo, nel corso della notte, vedendolo sofferente Beatrice decide di avvicinarsi a Massimiliano e di fornirgli supporto. Finora acerrimi nemici, i due ritrovano una rinnovata sintonia e lo stesso attore si lascia stringere in un caloroso abbraccio: "Grazie”, le sussurra tra una coccola e l’altra. Tanta è l’arrendevolezza in quel momento che a Massimiliano viene spontaneo deporre l’ascia di guerra e chiedere scusa alla rivale. “Scusa se sono stato troppo a volte, scusami”. Scuse accettate dall’attrice e c’è chi ironizza sui social ipotizzando di aver cambiato canale. Beatrice infatti ha compreso la situazione e poco prima con il gruppo si era schierata in suo favore, dicendosi profondamente contrariata per l'episodio di Heidi e del padre: "È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni".