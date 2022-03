La frecciata di Mara Venier a Pierpaolo Pretelli: “Qualcuno ha detto che bisogna svecchiare” Dopo la battuta di Pierpaolo Pretelli a Verissimo, dove disse di aver fatto da botulino a Domenica In, Mara Venier ha lanciato una frecciatina all’ex gieffino in apertura d’intervista a Stefano De Martino: “Hai visto che abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone? Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…”.

A cura di Redazione Spettacolo

Doveva essere acqua passata e invece sembra che il sorso fatichi a scendere. Mara Venier ha lanciato l'ennesima frecciata a Pierpaolo Pretelli dopo "l'affronto" fatto sulla rete concorrente, a Verissimo su Canale 5, nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin. L'ex gieffino disse "Qui c'è un'aria fresca, invece lì ho fatto da botulino, ho ringiovanito un po‘" e zia Mara proprio non ha apprezzato la battuta, tant'è che sui social prima lo aveva sbeffeggiato con "Porello!" e tante risate, poi aveva chiuso la questione dicendogli di stare tranquillo. Apparentemente, a quanto pare.

La frecciata a Pierpaolo davanti a Stefano De Martino

E siccome il sassolino nella scarpa non si tiene volentieri, oggi, nella puntata di Domenica In del 27 marzo, la conduttrice ha pensato bene di camminare comoda. Ospite Stefano De Martino, l'assist è arrivato dalle sedute appena entrati in studio: "Hai visto che abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone? Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…". Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha subito smorzato "Ma no, non c'è bisogno", provocando le risatine di Mara Venier, divertita dalle sue stesse provocazioni.

Le scuse di Pierpaolo Pretelli dopo la gaffe a Verissimo

Eppure Pierpaolo Pretelli si era scusato subito con Mara Venier e il suo staff, usando i suoi social: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Sarò sempre grato a Carlo (Conti, per la partecipazione a Tale e Quale show, ndr) e a Mara”. Ma a battuta si può rispondere con ironia e così è stato, mentre le strade sembrano essersi momentaneamente divise e nessuno dei due sembrava volesse tornare sulla questione. Almeno fino ad oggi.