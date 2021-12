La fiction Blanca e il Grande Fratello Vip, chi ha vinto la sfida degli ascolti La sfida negli ascolti tv di lunedì 20 dicembre 2021 ha visto trionfare Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta su Rai1. In calo il Grande Fratello Vip che, infatti, non riconferma il livello delle puntate precedenti.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di lunedì 20 dicembre 2021 ha visto sfidarsi, come al solito, la fiction di Rai1 con la punta di diamante di Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip. L'appuntamento con Blanca, che precede il finale di stagione della fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta è stato apprezzato dal pubblico che, infatti, ha seguito con interesse tutte le puntate, dimostrandosi vincente nel continuo testa a testa tra i programmi tv. Invece il reality show di Canale 5 è leggermente in calo, dopo il risultato dei tre milioni e mezzo della scorsa puntata, l'appuntamento pre natalizio non giova dello stesso sprint e, infatti, raggiunge appena i tre milioni di telespettatori, abituati al fatto che, ormai, lo show sarà una presenza fissa dei palinsesti Mediaset almeno fino a marzo, quando si arriverà alla finale e sarà decretato il vincitore di questa sesta edizione.

Ascolti tv lunedì 20 dicembre 2021

Nella serata di ieri, lunedì 20 dicembre 2021, la puntata che precede il finale di stagione di Blanca su Rai1 ha catturato l'attenzione di 5.512.000 spettatori registrando al 26% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip è stata la scelta di 3.017.000 spettatori arrivando ad uno share del 20.3% . Su Rai2 Alla ricerca di Dory ha catturato l'attenzione di 677.000 spettatori raggiungendo il 3%. Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire è stato visto da 1.016.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 Report è stato visto da 1.586.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha interessato 869.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 il finale di Grey’s Anatomy 17 ha registrato 308.000 spettatori con l’1.4% di share. Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto ha segnato 272.000 spettatori con l'1.3% di share. Sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 252.000 spettatori pari all’1.4% di share.