La confessione di Delia Duran al GF Vip: “Io e Alex siamo andati a letto con un’altra donna” Nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è già lasciata andare a confessioni intime sul suo rapporto con Alex Belli. A Manila Nazzaro ha rivelato di aver avuto un rapporto a tre con suo marito e un’altra donna.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ingresso di Delia Duran ha scosso gli equilibri nella casa del Grande Fratello Vip. Ad avvertire la sua presenza non è stata solo Soleil Sorge, che ha avuto un crollo emotivo, ma anche Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, che hanno cercato fin da subito di instaurare un'amicizia con lei. E proprio con l'ex Miss Italia, Delia si è lasciata andare a una rivelazione intima sul suo rapporto con Alex Belli, da cui ha deciso di prendersi una pausa prima di iniziare questa nuova avventura.

Cosa ha rivelato Delia a Manila

A letto con Manila Nazzaro, Delia si lascia andare a una confessione intima sulla sua relazione con Alex: "Ti confesso che l'abbiamo fatto anche con un'altra donna, cioè capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c'era condivisione". La modella venezuelana ammette quindi di aver avuto un rapporto a tre insieme a suo marito e un'altra donna, confermando le voci che credevano fossero una coppia aperta. Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, l'attore si era pericolosamente avvicinato a Soleil Sorge, instaurando con lei un legame decisamente oltre l'amicizia, una "chimica artistica" a detta loro, fatta di sguardi complici, baci passionali e abbracci. Una volta fuori dal reality, però, Alex ha chiarito la questione nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin: "Non siamo una coppia aperta. È chiaro che lei ha vacillato, nel cuore e nella mente, ma io e Sole sapevamo che non poteva esserci nulla".

L'arrivo di Delia al GF Vip, la reazione di Soleil Sorge

Delia ha varcato la porta rossa di Cinecittà durante la puntata di venerdì 14 gennaio e si è subito confrontata con Soleil, con cui ha diversi conti in sospeso. La modella spiega di non essere entrata con il piede di guerra, ma esorta l'influencer a confessare quanto successo con Alex sotto le coperte, dal momento che lei ne è a conoscenza: "Sono qui non per litigare. Visto che hai detto di essere una persona coerente, Alex mi ha detto tutto quello che è successo sotto le coperte, dillo". Prima dell'ingresso di Delia, Soleil scherzava sulla questione della "troppia", apparendo pronta al suo arrivo, e dicendo di "poter stare anche in un rapporto a tre". Dopo, invece, è scoppiata in lacrime, dicendosi stanca del suo percorso all'interno del GF Vip e di tutte le cattiverie che ha ricevuto e sta ricevendo negli ultimi tempi.