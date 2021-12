Alex Belli e Delia Duran: “Pensiamo ad un figlio, ma so che devo riconquistarla” Alex Belli e Delia Duran sono ospiti della puntata di Verissimo di domenica 19 dicembre. L’attore e la modella ripartono l’uno dalla fiducia dell’altro dopo i tre mesi tormentati al Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista indiscusso di un'edizione del Grande Fratello Vip che ancora non volge al termine, Alex Belli ha lasciato il reality show di Canale 5, lunedì 13 dicembre e nella puntata di Verissimo di domenica 19, ha raccontato il suo percorso nella casa più spiata d'Italia. Il suo essere così eclettico e desideroso di cimentarsi in nuove esperienze lo ha portato ad allontanarsi dalla sua famiglia quando era un ragazzo, ed è proprio questo suo carattere ad averlo spinto a viversi anche un'avventura come quella del reality in piena libertà: "Tre mesi sono lunghi ma passano velocemente, quello che ho cercato di fare dentro la Casa è stato non risparmiarmi niente, ho vissuto a 360 gradi".

Il ritorno alla normalità

L'esperienza nel reality è stata totalizzante per l'attore che, infatti, ha avuto un impatto piuttosto forte rimettendo piede nella realtà di tutti i giorni, in cui ha potuto riprendere anche i contatti con la sua famiglia con cui non aveva avuto contatti in questi mesi:

Pensavo di avere uno stacco molto più forte, quando sono uscito è stato un ritorno incredibile, è stato uno switch, è stato molto bello. E ti devo dire che i tre mesi sono giusti. Ci siamo sentiti con mio padre, i miei fratelli, loro vivono ed enfatizzano tutto quello che succede. Mi hanno detto che in quel momento lì, mio padre era arrabbiato con me, la richiesta è arrivata tardi e anche per questo non sono riusciti a mandarmelo.

Il legame con la sua famiglia

Il rapporto con suo padre, diacono, e sua madre è sempre stato piuttosto intenso, anche se una volta superata l'adolescenza, Alex ha iniziato ad ascoltare una certa parte di sé che lo ha portato ad allontanarsi dalla sua solita vita, per abbracciare una passione diversa che, infatti, soprattutto suo padre non ha mai compreso fino in fondo:

Sono cresciuto in una fattoria, era l'eredità dei nostri nonni, sono nati poi tutti i miei fratelli, sono primo di 4 fratelli. Fino all'età di 16-17 anni io sono stato ministro speciale dell'eucarestia, ho vissuto momenti molto vicini alla religione, non li ho mai lasciati, ho avuto nella seconda parte della mia vita un po' di rigetto. Per tanti anni lui non ha capito me, non riuscivo a trovare un dialogo per capire quello che volevo fare, la mia famiglia mi ha sempre voluto bene, ma non era convinta del fatto che io volessi lavorare nel mondo dello spettacolo, era effimero.

Quanto ha vissuto al Grande Fratello è stato oggetto di chiacchiericcio da parte del pubblico e in molti hanno pensato che Belli abbia recitato in ogni momento nella casa e a questo appunto lui risponde in questi termini: "Io li posso capire perché io ho un modo teatrale di fare in tutte le cose che faccio. Io questo vocione ce l'ho da quando avevo 16 anni. In verità no, è una voce che ho da quando avevo 16 anni. Sono fatto così, è quello che faccio anche in studio tutti i giorni, tirare su l'energia. Nel momento in cui ti esponi devi accettare tutto, quando ti esponi".

Gli amori di Alex Belli

Prima dell'amore con Delia Duran, l'attore ha vissuto due storie importanti di cui parla anche con Silvia Toffanin. La prima, quella con Katarina che non ha voluto dire nulla sul suo conto, nonostante la redazione del programma le avesse chiesto un commento: "Con Katarina siamo stati sposati due anni, la nostra storia è stata molto importante, ci siamo conosciuti all'inizio di tutto, ci siamo incontrati quando io non avevo ancora iniziato la televisione, ci siamo vissuti tutti i passaggi belli, finché non ci siamo lasciati. Non le dico sempre di fare la sua vita e staccarsi dalla nostra storia, ma invece fa sempre il contrario". Diverso, invece, il rapporto con Mila Suarez, di cui chiede di non parlare e di non vedere nemmeno il messaggio che lei ha voluto indirizzargli: "È stato un passaggio molto veloce, di cui non ho piacere ricordare, perché lei non si è comportata bene. Lei è veramente l'unica persona che è riuscita ad equilibrarmi, a capirmi, quando ci siamo incontrati abbiamo detto giochiamo a carte scoperte. Il mio più grande spauracchio è quello di fare le cose per piacere a qualcuno".

La storia con Delia Duran

Si passa, infine, all'amore con Delia Duran: "È stata l'unica in grado di equilibrarmi, capirmi". La modella venezuelana ha dovuto assistere a scene non propriamente piacevoli di cui il suo compagno è stato protagonista insieme a Soleil Sorge, e una volta entrata in studio, l'attore ha voluto chiarire una questione: "Non siamo una coppia aperta. È chiaro che lei ha vacillato, dall'amicizia dal gioco lo scherzo c'è stato un avvicinamento, nel cuore e nella mente, ma lo sappiamo e io e Sole sapevamo che non poteva esserci nulla". Dal canto suo la modella che ha dichiarato di aver perdonato il suo compagno ha però aggiunto:

Alex non mi ha portato rispetto. Lui ha detto tutta la verità, è un uomo e un essere umano può sbagliare, ha vissuto una bolla in cui non è riuscito a contenersi, ha sbagliato, lui voleva portare qualcosa al pubblico. Ma deve lavorare tanto per recuperare quello che abbiamo vissuto per tre anni, io spero che lui riesca.

Belli, quindi, prende la palla al balzo e dinanzi al pubblico dichiara: "Devo chiedere scusa perché non ho saputo gestire un momento di sbalzo, di passaggio, eravamo su una linea giusta io e Sole c'è stato un momento di passaggio e io di questo le chiedo scusa". Alla domanda di Silvia Toffanin su un possibile matrimonio l'ex gieffino risponde: "Prima facciamo un piccolo Belli e poi non abbiamo bisogno di carte".