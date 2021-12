Alex Belli e Delia Duran felicemente insieme a casa, poi dritti agli studi Mediaset Alex Belli e Delia Duran sono ormai tornati alla normalità, felici e tranquilli nella loro dimora milanese. La coppia, con molta probabilità, si sta preparando per un’intensa intervista a Verissimo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli sembra aver pienamente ripreso in mano la sua vita, ovviamente accanto alla moglie Delia Duran. Sul suo profilo Instagram compaiono dei video in cui l'attore si diletta a suonare un famoso brano di Tiziano Ferro e intanto la sua dolce metà è intenta a farsi truccare stesa sul divano dietro alle sue spalle. Sembra, quindi, che sia tornato il sereno dopo la tempesta scatenatasi nel corso del reality show e stando alle storie pubblicate dall'ex gieffino, pare proprio che la coppia sia pronta a raccontarsi in una intensa intervista, con molta probabilità negli studi di Verissimo.

Alex Belli e Delia Duran a casa insieme

Nonostante siano stati beccati a litigare nel vagone di un treno, probabilmente tornando a casa, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello che li ha visti insieme, Alex Belli e Delia Duran sono entrati pienamente nella loro routine, tranquilli come se nulla fosse mai accaduto, come se la modella venezuelana non avesse deciso di lasciare il suo compagno in diretta tv e lui, dal canto suo, non avesse detto a Soleil Sorge di essersi innamorato. Insomma, le ferite inferte durante la permanenza nel reality show di Alfonso Signorini si stanno lentamente rimarginando e quindi, una volta tornati a vivere sotto lo stesso tetto, l'amore è tornato a trionfare, come in fondo avevano scritto entrambi proprio nel loro ultimo post su Instagram: "L'amore vince su tutto".

La coppia ospite a Verissimo?

Stando all'ultima storia pubblicata dall'attore, sembra che la coppia sia diretta negli studi Mediaset, per registrare la puntata di Verissimo che, come consuetudine, andrà in onda tra sabato e domenica e racconterà il percorso del gieffino in questi tre mesi di reality in cui ha dato tutto se stesso in veste di giocatore. Non mancherà, quasi certamente, l'intervento di Delia che ha rappresentato una figura fondamentale nelle querelle all'interno della casa di Cinecittà e, forse, nel salotto di Silvia Toffanin si scopriranno cose che finora non sono state rivelate.