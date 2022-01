Soleil Sorge pronta all’arrivo di Delia Duran al GF Vip: “Potrei stare anche in un rapporto a tre” Delia Duran è ormai prossima a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 e Soleil Sorge confessa di non escludere un rapporto a tre, magari proprio con lei e Alex Belli, suo marito.

Non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ma alcune inquiline parlano già di lei. È Delia Duran, moglie di Alex Belli, che dovrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà nella puntata di venerdì 14 gennaio. A nominarla non può che essere Soleil Sorge, che con Alex aveva creato un rapporto a lungo discusso sia dentro che fuori dal reality. L'influencer ammette che non rifiuterebbe l'idea di un rapporto a tre, magari con Delia e il marito. Chissà che anche con lei non si crei una "chimica artistica".

Soleil non esclude la "troppia" con Alex e Delia

"Tu ce la faresti a stare in una troppia?", senza mezzi termine Sophie Codegoni chiede a Soleil se riuscirebbe a stare in una "troppia", un rapporto a tre con un uomo e un'altra donna. L'amica sembra non disdegnare l'opzione, però fa una precisazione: "Se mi piace anche la donna sì". Alla conversazione si aggiunge anche Jessica Selassié, in giardino con loro, che fa una battuta: "Vabbè, lo scopriamo venerdì allora". La principessa si riferisce alla puntata di questa sera, venerdì 14 gennaio, nella quale dovrebbe fare il suo ingresso nella casa la moglie di Alex Belli e magari Soleil potrebbe tentare con lei la strada del rapporto a tre, anche se frena: "Con Delia non credo. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all'amore, io la vedo in questo modo sono sincera".

Delia Duran ha preso una pausa da Alex Belli

Ormai prossima al suo ingresso nella casa, Delia ha deciso di prendersi una pausa da Alex. Lo ha annunciato durante la scorsa puntata, lunedì 10 gennaio, collegandosi in diretta dall'hotel in cui sta trascorrendo i giorni di isolamento prima del reality. La showgirl venezuelana ha detto di aver sofferto, e di continuare a soffrire, a causa della vicinanza del marito a Soleil Sorge: "Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua". I due nella casa del GF Vip hanno instaurato un forte legame, perdendosi in baci passionali, abbracci e scenate, tanto da spingere la showgirl venezuelana a entrare in più occasioni per cercare di riprendersi il marito. E l'ultima di queste ha avuto successo: Alex le è corso incontro violando le regole del distanziamento e venendo per questo eliminato dal gioco. E ora che la situazione di è capovolta, con Alex fuori e Delia dentro, non mancheranno i colpi di scena.