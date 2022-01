Delia Duran sbrocca in diretta e molla Alex Belli: “Ancora a fare post per Soleil” La rabbia di Delia Duran in collegamento dalla quarantena: “Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua”.

La trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip fa salire in cattedra il personaggio di Delia Duran. La telenovela prosegue con Alex Belli e Soleil Sorge prosegue. Dopo che Alfonso Signorini ha mostrato un post che Alex Belli ha dedicato a Soleil Sorge, Delia Duran in collegamento da un albergo dove sta facendo quarantena per entrare nella prossima puntata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, non le manda a dire: "Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua".

Lo sfogo di Delia Duran

Il senso delle parole di Delia Duran vanno ricercate nella costruzione ormai a episodi di nuove rivelazioni sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, che smentiscono le configurazioni delle puntate precedenti. Di settimana in settimana, i due ritrattano continuamente le loro versioni fino ad ammettere – nella puntata odierna – che il loro non è stato un teatrino. Sulla possibilità, infine, che i due possano frequentarsi una volta finito il programma, Delia Duran scoppia, Alex Belli tergiversa: "Bye Bye Alex. Continui a pensare a Soleil, lo hai detto chiaro che non è solo un teatrino".

Alfonso, vi posso dare un news flash? Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie.

Poi alza i toni: "Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Non è l'amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di stare 24 ore su 24 online. Questa roba mi dà tanto fastidio. Ho sofferto tre mesi, caz…cavolo! Ti preoccupi di te e non del mio stato d'animo".

Delia Duran entra venerdì nella casa del GfVip

"Entrare nella casa del Grande Fratello mi aiuterà a decidere cosa devo fare della mia vita". Sono questi i presupposti con cui Delia Duran entrera nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa succederà? C'è da aspettarsi che sin dalle prime sequenze, la moglie di Alex Belli proverà lo scontro con Soleil Sorge e soprattutto cercherà di rendere pan per focaccia al marito, ora all'esterno della casa del Grande Fratello. Tra le possibili sceneggiature pronte in arrivo, anche una clamorosa uscita di scena di Soleil, che lascerebbe campo libero ai due mentre Delia Duran si ritrova nella casa del Grande Fratello Vip. Scenario improbabile?