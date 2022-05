La Champions vince gli ascolti, il cinema con i David di Donatello non brilla in tv La serata di premiazione dei David di Donatello non ha brillato in termini di ascolti, sebbene sia stato il programma più visto della serata. Trionfa invece agli ascolti tv la partita Villareal-Liverpool.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di martedì 3 maggio gli italiani si sono divisi tra appassionati di calcio e amanti del cinema, dove però i primi hanno decisamente avuto la meglio sugli ascolti televisivi. L'incontro tra Villareal-Liverpool, infatti, è stata vista da più di quattro milioni di italiani, a dispetto di poco più di due milioni che invece sono stata incuriositi dalla premiazione dei David di Donatello e hanno scelto di celebrare il cinema italiano, restando non troppo distante dalla media degli anni scorsi, dove la serata di premiazione non ha mai particolarmente attirato l'attenzione del pubblico. Standard confermato anche quest'anno, con la serata condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer che, però, non sono stati garanti di un exploit significativo della serata.

Ascolti tv martedì 3 maggio 2022

Nella serata di ieri, martedì 3 maggio 2022, su Rai1 la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, ha catturato l'interesse di 2.428.000 spettatori arrivando al 14.7% . Su Canale 5 la partita di Champions League Villareal-Liverpool è stata vista da 4.289.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha registrato 1.112.000 spettatori arrivando al 5.5% di share. Su Italia 1 la finale de La Pupa e il Secchione Show ha guadagnato 1.253.000 spettatori con il 9.8% . Su Rai3 Cartabianca ha interessato 1.124.000 spettatori arrivando ad uno share del 6.3% . Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 898.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 diMartedì ha scatenato la curiosità di 1.243.000 spettatori con uno share del 6.9% . Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 390.000 spettatori con il 2.1%, mentre Primo Appuntamento Crociera con Flavio Montrucchio arriva a 500.000 con 2.34% sul pubblico totale, 5% di share sul target di rete.