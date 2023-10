La caduta di stile di Giuseppe Garibaldi al GF: “Giochi con Beatrice Luzzi? Dipende dal tipo” Caduta di stile di Giuseppe Garibaldi nella puntata del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre. Alfonso Signorini gli ha chiesto se a letto con Beatrice Luzzi parlasse di gioco. “Giochi? Dipende da che tipo”, è stata la replica del concorrente.

A cura di Stefania Rocco

Giuseppe Garibaldi inciampa nell’ennesima caduta di stile al Grande Fratello. Il concorrente del reality show ha ormai visto naufragare la sua reazione con Beatrice Luzzi che ha scelto di mettere la parola fine al loro rapporto dopo averlo sentito denigrarla nel suo ruolo di madre (“Pensa solo al gioco, se ne fo** dei figli”, aveva detto il calabrese parlando della donna con la quale aveva una relazione). Ma nonostante la distanza posta tra loro dall’attrice, Garibaldi è tornato all’attacco, inanellando l’ennesima frase inelegante a proposito della Luzzi.

Giuseppe Garibaldi allude al rapporto fisico con Beatrice Luzzi

Nei primi minuti della puntata del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre, i concorrenti finiti in nomination, e quindi a rischio uscita, si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra. Alfonso Signorini ha chiesto loro di indicare quale concorrente avrebbero voluto vedere fuori dalla Casa. Beatrice, ancora indispettita, ha fatto il nome di Giuseppe. Anche Grecia Colmenares ha dichiarato che avrebbe voluto Garibaldi fuori dalla Casa, accusandolo di avere giocato con la collega. Il padrone di casa ne ha quindi approfittato e ha chiesto a Garibaldi: “Tu e Beatrice parlavate di giochi sotto le coperte?”. E l’uomo non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciata poco elegante alla Luzzi: “Giochi? Dipende dal tipo”. È evidente alludesse all’intimità vissuta con Beatrice nella Casa.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Dopo avere vissuto un breve flirt, Giuseppe e Beatrice hanno stabilito di allontanarsi. Già diversissimi fin dalle prime battute di questa storia, hanno dimostrato di non avere un futuro a causa di una sostanziale differenza di vedute. Garibaldi, in particolare, ha dimostrato di non avere mai seriamente investito nella relazione con l’attrice, essendo sempre stato segretamente innamorato di Samira Lui (che è fidanzata e non lo ha mai ricambiato).