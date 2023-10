Il GF su Beatrice e Giuseppe: “Storia surreale”, la rabbia di Signorini: “E Heidi e Massimiliano?” La Casa del Grande Fratello esprimere le proprie perplessità a proposito della storia nata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.A difenderli è Alfonso Signorini: “Perché a Massimiliano Varrese, che ha quasi 30 anni più di Heidi, nessuno dice niente?”.

A cura di Stefania Rocco

La Casa del Grande Fratello esprime le proprie perplessità a proposito della storia nata a sorpresa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. A dare voce alla diffidenza dei coinquilini nei confronti del legame nato tra i due è stata Fiordaliso che, in una clip, aveva confidato in confessionale che quel legame aveva fatto a lei e ai suoi compagni di gioco un certo effetto. “Surreale”, è il termine utilizzato dalla cantante per definire il rapporto tra loro. Una descrizione che ha infastidito il conduttore Alfonso Signorini, lanciatosi in difesa della coppia: “Non capisco perché per Beatrice, che è una signora più grande, e Giuseppe si parli di storia surreale e a nessuno venga in mente di dire la stessa cosa ai vari Flavio Briatore che stanno con ragazze di 20 anni. Se il signor Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi che ha forse 30 anni meno di lui, qualcuno dice che si tratta di un rapporto surreale? Perché con Beatrice e Giuseppe lo si dice?”.

Il fastidio di Beatrice: “Inelegante parlare di chi è più preso”

Il fastidio di Beatrice era già emerso qualche istante prima quando Ciro Petrone si era detto certo che Giuseppe fosse meno preso di Luzzi. “Dire in diretta davanti a tutti qualcosa su cui non ha alcuna certezza lo trovo poco elegante. Non ha il titolo per farlo. È una storia molto spontanea e naturale. Parlare di chi è più o meno preso mi sembra inelegante”, è stato il commento dell’attrice. A favore della coppia anche l’opinionista Cesara Buonamici: “Mi fate venire in mente il presidente Macron e la sua compagna. Siete una coppia, state bene insieme, che importa chi è preso di più e chi di meno?”. Più dubbiosa è Beatrice che si chiede se i suoi figli a casa stiano guardando quanto sta accadendo: “Vi piace? Spero che piaccia anche a casa mia”.

Massimiliano Varrese: “Su Beatrice sto cambiando idea”

Anche Massimiliano Varrese ha ammesso di essersi ammorbidito nei confronti di Beatrice dopo averla vista interagire con Giuseppe. “Ho sempre detto che pensavo ci fosse qualcosa di serio tra loro. La loro storia mi ha permesso di vedere Beatrice sotto un aspetto che non conoscevo”, ha dichiarato in diretta, aprendo le porte a una eventuale retromarcia a proposito dell’antipatia nei confronti della collega.