J-Ax a Belve, Francesca Fagnani lo zittisce: “Non ci può ammorbare con queste cose” Ospite di Belve, in onda stasera su Rai Due in seconda serata, anche J-Ax. Il rapper nel corso dell’intervista ha avuto un acceso scambio di battute con la conduttrice Francesca Fagnani che lo ha interrotto per “una questione di noia”.

Puntata accesa quella di Francesca Fagnani stasera che a Belve, in onda in seconda serata su Rai Due, ospiterà la famosa avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace e il rapper J-Ax. Mentre la prima si rifiuterà di commentare la vicenda coniugale in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi, l'artista sarà al contrario zittito dalla conduttrice: "La interrompo per una questione di noia".

Le anticipazioni di J-Ax a Belve

Stando alle anticipazioni del programma di Francesca Fagnani riportate dal blog di Davide Maggio, Alessandro Aleotti alias J-Ax ha raccontato di sé, della musica e della sua vita privata. L'intervista si è accesa però quando il rapper ha aperto il discorso politica: "La sinistra italiana è la più schifosa". Parlando di "poteri forti" ha affermato che "una roba che potrebbe fare la sinistra italiana è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda". La Fagnani si è inserita per interromperlo: "Ma senza andare sui massimi sistemi…", "Quando si parla di certe cose mi interrompono sempre" ha ribadito il cantante stizzito. Così la padrona di casa ha chiuso il discorso:

Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti. A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose.

Il bullismo di cui è stato vittima e i pensieri di farla finita

Il cantante ospite di Francesca Fagnani ha parlato di quando era in crisi per colpa della droga, i suoi pensieri lo spinsero a prendere un coltello tra le mani con l'intento di colpirsi. "L'ho pensato ma non ho avuto il coraggio. Sono arrivato sul punto di prendere il coltello ma non mi sono trafitto". Poi a Belve i racconti sugli episodi di bullismo di cui è stato vittima: "Dai 6 ai 14 anni ho subito atti di bullismo, dai pestaggi a quelli psicologici: nel paesino di provincia in cui stavo dicevano che portavo sfiga".