Annamaria Bernardini De Pace irrompe a Belve: “Ma Totti chi? Gabriele Muccino l’ho già querelato” “Ma Totti chi?“, così la famosa avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace nell’intervista rilasciata a Belve, che andrà in onda stasera 16 novembre alle 23.00 su Rai 2. “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere” aggiunge, rifiutandosi di commentare la vicenda coniugale in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivati ormai a un passo dal divorzio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Ma Totti chi?“, così la famosa avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace nell'intervista rilasciata a Belve, che andrà in onda stasera 16 novembre alle 23.00 su Rai 2. "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere" aggiunge, rifiutandosi di commentare la vicenda coniugale in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivati ormai a un passo dal divorzio. Ne è uscita fuori, pare per mancati accordi proprio con il Pupone, e questo contrasto traspare tutto dalle immagini ricevute da Fanpage.it in anteprima.

Le parole del regista Gabriele Muccino sul suo conto, nella definizione di una che “schiaccia la vita delle persone come noci” dopo averla vista muoversi in tribunale a difesa della sua ex moglie, sembra non le siano scivolate del tutto addosso: “L’ho già querelato. Ha risposto in quel modo perché ha perso tutto, è normale“.

Il dissenso nei confronti di Asia Argento e Selvaggia Lucarelli

Spazio poi ad Asia Argento, che "non ha mai saldato il conto" e non avrebbe intenzione più di difendere perché, a suo dire, “può mai sembrare una vera vittima di qualcuno?“. Su Selvaggia Lucarelli invece: “Non ha forza, nonostante si chiami Selvaggia. Vorrei vederla più coraggiosa nell’affrontare le donne e darle un minimo di collaborazione (…) Con le donne non è coraggiosa, non l’ho mai sentita incoraggiare o apprezzare una donna“.

Le molestie subite da ragazzina e il Me Too

A proposito di donne, una riflessione condivisa con Francesca Fagnani sul tema molestie e in particolar modo su quelle subite quando era ragazzina: “Trovo che oggi le donne siano esagerate, se uno ti dà una pacca, ti tocca per sbaglio, fanno le vittime, le scene, se ti toccano il sedere quasi per apprezzarti, fanno una scena: sono stata male…”. “Se ti toccano per apprezzarti ci deve essere reciprocità, la molestia è la molestia”, ribatte la conduttrice, “Ma se ancora non l’hai apprezzata come si fa ad esserci reciprocità?”, replica la Bernardini De Pace. A questo punto, la Fagnani rincara: “Non è che uno si conosce con una mano sul sedere, la molestia è la molestia, l’avance gradita è l’avance gradita”, da qui la nota divorzista preferisce glissare: “C’è molestia e non molestia”.