Iva Zanicchi show a È sempre Cartabianca: "Il lavoro c'è, ma la gente vuole andare al Gf" L'aquila di Ligonchio si scaglia contro i percettori di reddito di cittadinanza: "Il lavoro c'è, ma la gente preferisce fare il Grande Fratello". E poi attacca il Festival di Sanremo di Fabio Fazio: "Sembrava la Festa dell'Unità".

È stato un Iva Zanicchi show nella puntata di martedì sera 27 febbraio di È sempre Cartabianca. L'aquila di Ligonchio, come di consueto, non ha tradito le attese quando si tratta di esprimere pareri sul mondo delle politiche sociali. Da storica berlusconista, con simpatie più destrorse che liberali, la cantante e conduttrice ha attaccato i vecchi percettori del reddito di cittadinanza al mantra solito: "La gente non vuole lavorare!".

L'attacco di Iva Zanicchi

Bianca Berlinguer ha lasciato parlare Iva Zanicchi che ha spiegato: "Credimi che vicino a casa mia hanno chiuso una pizzeria e un ristorante. Hanno dovuto vendere perché non si trovava un cuoco e un cameriere. Il lavoro però ci sarebbe, ma vogliono tutti andare al Grande Fratello oppure in televisione". L'ironia di Andrea Scanzi: "I testi di quest'intervento chi gliel'ha scritti? Flavio Briatore?".

È un problema primario intervenire presso chi patisce, chi ha bisogno, chi non arriva alla fine del mese, chi ha malati in casa. Ci sono tante famiglie che hanno disabili. Il governo deve intervenire lì, dove ci sono famiglie bisognose vere.

L'attacco a Fabio Fazio

Iva Zanicchi si è persino scagliata contro il Festival di Sanremo, ma quello di Fabio Fazio. “La politica è sempre entrata al Festival. È una manifestazione così seguita che qualcuno quando va ne approfitta per dire qualcosa e le proprie idee”. È stata proprio Bianca Berlinguer che ha cercato di ricordare le vecchie polemiche messe in campo proprio dall'aquila di Ligonchio:

Ho affermato che ci sono stati Festival che sembravano le Feste dell’Unità. Mi riferivo all’anno che lo fece Fazio, era proprio tutto di sinistra. Ci sta, se lo davano a me magari facevo un Festival più di centrodestra. Lo hanno dato a lui e lo ha fatto di centrosinistra, non ci trovo niente di male, ma aveva esagerato un po’. Non parlo degli ultimi cinque, con Amadeus non è assolutamente successo questo.