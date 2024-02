Fiordaliso torna al GF e riabbraccia Beatrice Luzzi commossa: “Senza di te non riesco, volevo uscire” Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, Fiordaliso è tornata nella Casa per rivedere i concorrenti, dopo aver scelto di uscire la settimana prima. In particolare, ha riabbracciato l’amica Beatrice Luzzi: le due si sono commosse e strette una all’altra. “Mi manchi, volevo uscire”, ha detto l’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo aver scelto di uscire dalla Casa, Fiordaliso ha chiesto di tornare al Grande Fratello per parlare con alcuni dei concorrenti, in particolare con l'amica Beatrice Luzzi. Nella puntata del 12 febbraio, le due hanno potuto abbracciarsi di nuovo e si sono commosse per la forte amicizia che le ha sempre unite.

L'incontro tra Fiordaliso e Beatrice Luzzi

Beatrice è una delle concorrenti che più ha accusato l'uscita di Fiordaliso dalla Casa. "Per me è stata un duro colpo", aveva detto l'attrice la scorsa settimana. "Mi manca la sua bontà. É una persona libera, dura, sempre con un humor tutto suo che la contraddistingue ed estremamente rock. È una vera artista. Ci siamo trovate subito", ha ribadito commossa durante la diretta di stasera, chiacchierando con Alfonso Signorini. Poi, in salone, è entrata Fiordaliso. Si è seduta accanto all'amica, sul divano, e le ha detto:

So che sei arrabbiata, non potevo dirtelo, altrimenti mi avresti fatto cambiare idea. Ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha sempre fatto sentire una artista. Voglio vederti felice, non abbiamo mai fatto grandi chiacchiere, ci parlavamo con gli occhi. Vivi scialla, sei forte rossa, ce la fai. Divertiti.

Beatrice si è commossa e le due si sono abbracciate stringendosi forte una all'altra. Tra loro c'è sempre stata una grande intesa fin dal primo giorno nella Casa. "So che sei sempre lì a guardare, mi manchi troppo, mi sembra di non potercela fare proprio senza di te, volevo andare via infatti", ha detto Beatrice. "Non ce la facevo più", ha ribadito lei.

Perché Fiordaliso ha lasciato il GF

Fiordaliso ha annunciato la sua decisione di abbandonare il reality nella puntata del 5 febbraio. In lacrime, la concorrente ha spiegato al conduttore e al resto degli inquilini di non riuscire più a rimanere nella Casa:

Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile.