Isola dei Famosi, nessun eliminato: quattro naufraghi in nomination, cosa è successo nella seconda puntata Dopo la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024, non c’è stata nessuna eliminazione. In nomination ci sono quattro naufraghi: Luce Caponegro, Peppe di Napoli, Khady Guede e Samuel Peron. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la seconda puntata dell'Isola dei Famosi non c'è stata nessuna eliminazione. Mentre in nomination ci sono Luce Caponegro, dopo aver perso la sfida contro Arthur Dainese e insieme a lei anche altri tre naufraghi: Peppe di Napoli, Khady Guede e Samuel Peron. Francesca Bergesio ha dovuto lasciare l'Honduras a causa di un infortunio, mentre Greta Zuccarello e Aras Senol sono in hotel perché risultati positivi al Covid.

Nessun eliminato nella puntata dell'11 aprile

Nella puntata di giovedì 11 aprile, la seconda del reality show di Canale 5, non c'è stata nessuna eliminazione. La prima nomination eliminatoria, infatti, è prevista per il prossimo appuntamento con la trasmissione. I concorrenti che, quindi, sono arrivati in nomination alla diretta, Luce, Samuel, Artur e Joe, sono per il momento ancora in gioco.

Chi sono i naufraghi in nomination

In nomination ci sono quattro naufraghi. La prima a dover affrontare la nomination è Luce Caponegro, che è finita direttamente al televoto dopo aver perso il rito della Salvation contro Arthur Dainese, che è riuscito a superare la prova di apnea. Con lei, poi, dopo la consueta prassi delle nomination in Palapa, sono giunti al televoto anche altri naufraghi, ovvero: Samuel, Peppe di Napoli e Khady. Edoardo si è recato in Palapa e ha fatto il nome di Khady, così come Valentina e Matilde, Maité e Artur hanno invece fatto il nome di Peppe. Joe quello di Artur e Peppe, così come Alvina, Pietro e Khady, ha nominato Samuel.

Cosa è successo nella puntata dell'11 aprile: il riassunto della seconda puntata

La puntata si è aperta con i quattro nominati in attesa di scoprire il verdetto del primo televoto. Ad essere salvati dal pubblico sono stati Joe Bastianich e Samuel Peron, mentre Luce e Arthur, come anticipato si sono scontrati in un duello, che ha poi portato alla vittoria del modello, già vincitore dell'Isola dei Famosi spagnola. Intanto dallo studio, Vladimir Luxuria mette in chiaro un particolare fondamentale per il pubblico: "Non ci saranno seconde chance" dichiara, annunciando che, quindi, non ci sono isole dove i naufraghi eliminati potranno sostare in attesa di tornare in gara.

È il momento, però, che anche i non famosi si uniscano al gruppo e quindi dopo aver raccontato le loro prime interazioni, vengono portati in barca, sulla spiaggia in cui ad attenderli ci sono gli altri concorrenti. Non mancano, però, i primi dissapori e ad attirarsi le critiche è principalmente Arthur, accusato da alcuni di non condividere il suo sapere dopo aver trascorso 18 settimane all'Isola dei Famosi spagnola. Sono poi arrivati altri due concorrenti tra i famosi, si tratta dell'attore Francesco Benigno e del critico d'arte Daniele Radini Tedeschi.