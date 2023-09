Isabella e Manuel di Temptation: “Il nostro periodo buio, abbiamo fatto una scelta consapevole” A Verissimo la coppia reduce da Temptation Island racconta un momento inedito e doloroso della loro storia. “Da lì sono nate le mie insicurezze, non sono riuscito a darle questa gioia e mi sento in colpa per questo”, spiega lui. “Era l’unica strada possibile, non lavoravamo e non c’erano le basi”.

A cura di Giulia Turco

Isabella e Manuel di Temptation Island sono ospiti per la prima volta a Verissimo per raccontare alcuni aspetti inediti del loro privato. Dopo l’esperienza al programma, al quale approdano per risolvere alcune incomprensioni di coppia, oggi sono più uniti che mai, ma guardandosi alle spalle rivelano di aver attraversato alcuni momenti molto difficili e dolorosi.

Il dolore di Manuel e Isabella e l’episodio che li ha segnati

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la coppia rivela un episodio della loro storia d’amore che finora non avevano mai rivelato. Non ne hanno fatto menzione nemmeno nel corso della loro partecipazione a Temptation Island. È un videomessaggio da parte della sorella a rivelare che in passato Isabella e Manuel hanno affrontato un periodo particolarmente delicato. I due, presumibilmente, lasciano intendere di aver preso la decisione di interrompere una gravidanza. “È da lì che sono nate molte delle mie insicurezze”, spiega Manuel. “Non sono riuscito a darle questa gioia e per questo mi sento ancora in colpa. In quel momento, però, è stata l’unica scelta che potessimo prendere, è stata una scelta consapevole”, aggiunge. “Io ne ho sofferto tantissimo”, spiega Isabella in lacrime. “Ma io studiavo e lui non lavorava ancora. Fino a quel momento abbiamo vissuto la relazione in maniera più leggera, superficiale. Poi abbiamo capito che per fare certe cose servono davvero basi concrete”. Il loro racconto viene supportato da Silvia Toffanin, che con tatto si introduce nel tema: “Non dovete dare nessun tipo di giustificazione, avete fatto quello che vi sentivate. Nessuno vi giudica”.

Il rapporto di Manu e Isabella ieri e oggi

Mettendo a tacere le voci di chi avrebbe scommesso che sia stata Isabella a spingere il fidanzato a partecipare al programma di Maria De Filippi, a Verissimo spiegano: “Abbiamo scelto insieme di andarci. È successo a San Valentino dell’anno scorso. Avevamo litigato il pomeriggio, poi a cena, scherzando, abbiamo visto la possibilità di candidarsi e lo abbiamo fatto”. Oggi sono più uniti che mai e non escludono l’idea di un matrimonio. Prima però, meglio passare per una convivenza. “So che uno così non lo troverò mai più”, spiega isabella. “Di lui mi piace tutto”. Ricordando il momento in cui, quattro anni prima si sono incontrati, la ragazza ammette: “Eravamo in un locale a Milano. Ho pensato subito che fosse un bel ragazzo, anche se all’inizio volevo presentarlo ad una mia amica. Non ero pronta”.