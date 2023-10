Il Mercante in Fiera, arrivano i concorrenti vip salva ascolti: da Rocco Siffredi a Carlo Conti Novità nel programma di Pino Insegno. Arrivano i concorrenti vip. Ecco chi sono i volti noti che parteciperanno al gioco di Rai2 Il Mercante in Fiera.

A cura di Daniela Seclì

Novità in vista nel programma di Rai2 Il Mercante in fiera. Dopo ascolti non proprio entusiasmanti, arrivano i concorrenti vip. Così, si cerca di risollevare le sorti della trasmissione di Pino Insegno. È DavideMaggio.it ad annunciare i nomi dei volti noti che si metteranno alla prova nella trasmissione che va in onda ogni giorno alle ore 19:55.

Chi sono i vip che parteciperanno a Il mercante in fiera

Nelle scorse ore, TvBlog aveva anticipato la presenza nel programma Il Mercante in fiera di Carlo Conti, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni di concorrenti vip. Davide Maggio ha aggiunto che a mettersi alla prova nel gioco televisivo condotto da Pino Insegno ci sarà anche Roberto Ciufoli, collega e amico di una vita di Insegno, con il quale ha condiviso l'esperienza nella Premiata Ditta. Inoltre, ci saranno Emanuela Aureli, Maurizio Battista, ma anche Rocco Siffredi e Sandra Milo. Ancora in forse, la presenza di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, che dopo Ballando con le stelle potrebbero approdare nello studio di Rai2.

L'ad Rai Roberto Sergio smentisce la chiusura de Il Mercante in Fiera

Intanto, nelle scorse ore, l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio ha smentito le indiscrezioni secondo le quali si starebbe valutando la chiusura del programma Il Mercante in Fiera. Sergio ritiene ci sia un accanimento mediatico nei confronti di Pino Insegno:

