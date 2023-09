Pino Insegno sugli ascolti di Mercante in fiera: “Ma quale flop, andrà sempre meglio”

Pino Insegno, ai microfoni di AdnKronos, ha commentato gli ascolti registrati dal suo programma Il Mercante in fiera.

Lunedì 25 settembre, su Rai2, ha preso il via Mercante in fiera, programma condotto da Pino Insegno. La prima puntata è stata seguita da 638.000 spettatori con il 3.4% di share. La seconda puntata, trasmessa martedì 26 settembre ha registrato un calo, interessando 364.000 spettatori con il 2% di share. Il conduttore, dopo la prima puntata, aveva rilasciato un'intervista a AdnKronos, commentando gli ascolti.

Pino Insegno, dopo la prima puntata di Mercante in fiera, si è detto convinto che i numeri fatti dal suo programma all'esordio non possano ritenersi un flop:

Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po’ più alti, la cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande crescendo. Quello che dobbiamo fare noi ora è cercare di raddoppiare gli ascolti di quella fascia.