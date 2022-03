La Pupa e il Secchione Show 2022

Il cast di La pupa e il secchione Show: i nomi e le foto dei concorrenti Inizia martedì 15 marzo la nuova edizione de “La pupa e il secchione show” condotta da Barbara D’Urso. Undici le coppie in gara, tra personaggi già noti al mondo della tv e altri sconosciuti, ecco chi sono i concorrenti.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva in prima serata su Italia1 "La pupa e il secchione show", programma tornato alla ribalta dopo qualche anno di lontananza dal piccolo schermo e che, adesso, sotto la conduzione di Barbara D'Urso si prepara ad affrontare una nuova era. Presupposto della trasmissione, divisa in otto puntate, è quello di mettere l'uno accanto all'altra uomini e donne che appartengono a due mondi differenti: chi vive e si nutre di cultura e chi, invece, ne è stato alla larga da sempre. L'obiettivo è quello di far amalgamare i due emisferi, affinché i concorrenti possano apprendere gli uni dagli altri nelle rispettive aree di competenza. Le coppie di questa edizione sono 11, tra cui figurano volti già noti della tv e altri totalmente sconosciuti, che saranno giudicati nelle varie prove dalla giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. Vediamo chi sono i partecipanti, a cui si aggiungeranno altri nomi nel corso della prima serata.

Flavia Vento

Flavia Vento, Pupa de La pupa e il Secchione Show

Flavia Vento è una delle showgirl più note del piccolo schermo, che deve la sua popolarità a programmi come "Libero" con Teo Mammucari a cui prese parte durante la prima edizione dello show. Ovviamente in questo contesto sarà una Pupa. Ha provato a prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma dopo 24 ore ha abbandonato la casa, come era già accaduto per ben due volte all'Isola dei Famosi, dove aveva preso parte nel 2008 e nel 2012, decidendo in entrambi i casi di ritirarsi. Di recente è apparsa tra i concorrenti dello show condotto da Nicola Savino, sempre su Italia 1, Back To School.

Paola Caruso

Paola Caruso, Pupa in La Pupa e il Secchione Show

Paola Caruso è tra le Pupe, della nuova edizione dello show, sebbene possa vantare anche una laurea in giurisprudenza. Da ragazza prende parte a Miss Italia, nel 2003, poi partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice nel 2006. Resta nel circuito Mediaset ricoprendo il ruolo della Bonas in Avanti un altro, è stata poi opinionista di Selfie-Le cose cambiano. Ha partecipato come concorrente anche a Pechino Express.

Mila Suarez

Mila Suarez, Pupa in La Pupa e il Secchione Show

Altra Pupa nel cast è Mila Suarez, modella e nota anche per essere stata l'ex compagna di Alex Belli. Il suo lavoro nel mondo della moda, la porta ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo e nel 2013 partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Eugenio Colombo. Nel 2017, poi, prende parte a Temptation Island come tentatrice e, infine, nel 2019 partecipa all'edizione del Grande Fratello Vip 16.

Vera Miales

Vera Miales, Pupa in La Pupa e il Secchione Show

I più attenti ricorderanno il nome di Vera Miales perché è la compagna di Amedeo Goria. La modella moldava arriva in Italia con il desiderio di entrare a fare parte del mondo della moda dove, infatti, attualmente lavora, figurando in numerosi servizi fotografici e campagne pubblicitarie. È poi comparsa spesso in alcuni scherzi televisivi realizzati dalla redazione de Le Iene. Questo è il show in cui partecipa come concorrente.

Nicolò Scalfi

Nicolò Scalfi, Secchione in La Pupa e il Secchione Show

È stato uno dei campioncini più amati di Caduta Libera dove ha vinto 760mila euro, ma adesso Nicolò Scalfi è pronto per iniziare una nuova avventura televisiva, dove ovviamente figurerà come secchione, viste le sue abilità culturali di cui ha dato già ampia prova al pubblico.

Aristide Malnati

Aristide Malnati, Secchione in La Pupa e il Secchione Show

Archeologo e studioso, Aristide Malnati non può che partecipare al programma come Secchione. Non è però la sua prima apparizione televisiva, infatti ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2016, momento in cui è diventato effettivamente noto sul piccolo schermo e poi, nel 2020 ha preso parte anche al Grande Fratello Vip.

Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo, Pupo in La Pupa e il Secchione Show

Francesco Chiofalo è uno dei nuovi concorrenti de La pupa e il secchione show, dove partecipa come Pupo. La sua notorietà arriva nel 2017, quando partecipa a Temptation Island con la sua fidanzata, Selvaggia, e dove si fa conoscere per il suo soprannome, ovvero Lenticchio. Da quel momento è diventato un influencer e appare sporadicamente anche in televisione. Il suo lavoro primario, però, è quello di personal trainer con cui asseconda la sua passione per lo sport, nata dopo aver giocato anni a rugby e aver praticato altre discipline.

Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini, Pupo in La Pupa e il Secchione Show

Gianmarco Onestini figura anche lui come "Pupo" di questa edizione. Iscritto alla facoltà di giurisprudenza di Bologna, si avvicina al mondo della televisione come suo fratello Luca. Dopo aver partecipato in veste di tentatore a Temptation Island, ha poi preso parte alla sedicesima edizione del Grande Fratello Vip nel 2019. La sua carriera prende il volo, però, dopo aver preso parte ad alcuni reality in Spagna, dalla versione iberica del GF all'ultima edizione di Supervivientes, aggiudicandosi anche il premio di personaggio dell'anno.

Mirko Gancitano

Mirko Gancitano, Secchione in La Pupa e il Secchione Show

Anche lui tra i volti noti di questa edizione de La Pupa e il Secchione, Mirko Gancitano partecipa in quanto "secchione" alla trasmissione. Laureato alla Iulm, da anni lavora nel settore della comunicazione, ma soprattutto della produzione, essendo un videomaker e non disdegnando anche l'attività di modello. Per il suo lavoro, infatti, ha conosciuto Alex Belli, di cui è diventato intimo amico. Ha preso parte anche ad alcune trasmissioni televisive come La prova del cuoco, Estate Rai Uno. Da aprile 2021 è fidanzato con Guenda Goria, con cui dovrebbe sposarsi molto presto.