Quanti soldi ha vinto il campione Nicolò Scalfi a Caduta Libera e come ha usato il montepremi Giovedì 16 dicembre andrà in onda il primo di quattro appuntamenti natalizi di Caduta Libera Campionissimi, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Tra i concorrenti tornerà il campione dei record Nicolò Scalfi, che nella sua edizione ha vinto un ingente montepremi.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, giovedì 16 dicembre, andrà in onda il primo di quattro appuntamenti natalizi di Caduta Libera Campionissimi, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Tra gli ospiti, ci sarà il campione dei record Nicolò Scalfi, che torna a giocare dopo aver partecipato nell'edizione 2018-2019 per ben 88 puntate.

Quanto ha guadagnato Nicolò Scalfi a Caduta Libera

Nicolò Scalfi è diventato uno dei campioni più noti di Caduta Libera. In ben 88 puntate, il concorrente bresciano è riuscito a portarsi a casa un montepremi di oltre 760mila euro e ha stabilito un nuovo record per numero di puntate a cui ha partecipato. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato tutti i retroscena della sua vincita, spiegando quando ha ricevuto i soldi: "Dopo circa sei mesi mi è arrivato il montepremi della prima vincita e nel corso di un anno la cifra intera".

Come ha speso il montepremi il campione Nicolò Scalfi

Con i soldi vinti nel game show di Gerry Scotti, Nicolò Scalfi è riuscito a realizzare dei piccolo sogni e anche a cambiare vita. Sempre al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, il campioncino ha raccontato come ha ricevuto il montepremi:

La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho ‘preso visione', come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio.

La prima cosa che ha fatto con la vincita è stata concedersi una vacanza a Barcellona. Poi ha acquistato una cucina per sua madre e, soprattuto, ha scelto di cambiare il suo percorso di studi universitario. Attualmente, infatti, Nicolò studia Lettere Moderne per l'Editoria all'Università Cattolica di Brescia, lasciando il suo percorso iniziale in Design. La sua vena artistica lo ha portato ad incidere una canzone dal titolo "La fine del mondo", che si trova anche su alcune piattaforme di ascolto musicale in streaming.