All’Eredità Mattia vince 70 mila euro: ecco la parola misteriosa alla Ghigliottina Mattia, campione de L’Eredità si conferma tale anche nella puntata natalizia vincendo il montepremi da 70 mila euro, indovinando la parola della Ghigliottina.

A cura di Redazione Spettacolo

Mattia è sempre più campione a L'Eredità, il programma pre serale condotto da Flavio Insinna su Rai1 e che ha nella ghigliottina finale il suo momento clou. Sono tantissimi quelli che si danno appuntamento per accompagnare il campione del momento nella scoperta della parola che unisce, come un filo comune, le cinque parole che pian piano fanno sì che il montepremi aumenti sempre di più. E nella puntata pre natalizia il campione Mattia è riuscito a portarsi a casa tutti i 70 mila euro che aveva accumulato, unendo cinque parole per nulla facili.

Col senno di poi, la parola in questione aveva anche un'affinità con la vittoria. Mattia, infatti, ha dovuto unire le parole "Cose", "ago", "Boomdabash", "Asia" e "PPM" riuscendo ad arrivare alla conclusione che la parola della serata era "Milione". Il campione, che sempre più segue la strada di altri super campioni del programma, uno sui tutti Massimo Cannoletta, non solo uno dei più famosi, ma diventato ormai un volto del programma pomeridiano condotto da Serena Bortone "Oggi è un altro giorno", dove il professore di Lecce insegna delle piccole cose ai telespettatori, con brevi lezioni su argomenti specifici. Insomma, Cannoletta può essere un esempio di come L'Eredità possa essere solo il trampolino di lancio.

Non si sa ancora se Mattia riuscirà a costruirsi un personaggio come Cannoletta, per adesso il campione de L'Eredità, però accumula esperienza, puntate e anche successi. Per quanto riguarda la vittoria "natalizia" gli accostamenti non erano tutti facili. "Quando ho visto Boomdabash ho pensato ai titoli delle canzoni" ha detto il Campione spiegando qual era la parola che gli aveva dato il via e da lì ha accostato la parola vincente a "Cose", per la frase "un milione di cose da fare", ad Asia grazie al libro di Marco Polo "Il Milione" che raccontava il suo viaggio in quelle terre, mentre PPM è l'unità di misura "parte per milione". L'0unica incertezza su "ago", ma è stato Insinna a rivelargli il detto "Dall'ago al milione" che indica quando "uno, all'improvviso, dal nulla, diventa ricco".